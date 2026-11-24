Chirivin también recordó que Laudelina fue llevada a una fiscalía provincial de madrugada, acompañada por Fernández Codazzi y el senador Diego Pellegrini, con la aparente intención de denunciar amenazas. La defensora calificó la situación como “muy rara” y consideró que la declaración estaba “viciada y manipulada”. Citó además a Catalina, la abuela de Loan, quien habría manifestado que tres personas la visitaron para instarla a hablar de un accidente.

La abogada Chirivin considera que un careo entre Laudelina y su exabogado no sería conveniente en este momento, aunque reconoció que la decisión última no le corresponde. Si bien admitió que Laudelina debe responder por sus acciones, como haber aceptado dinero, mentido y sido trasladada al lugar del supuesto hecho, Chirivin enfatizó que la investigación actual se centra en una sustracción, no en un accidente. Según su criterio, modificar ahora el eje de la causa representaría “un escándalo”.