De qué trata El problema final en Netflix

La historia comienza en la primavera de 1959. Un fuerte temporal afecta a una pequeña isla próxima a Mallorca y deja incomunicado a un grupo de personas que se encuentra alojado en un hotel. Son 13 huéspedes y empleados que, debido a las condiciones climáticas, no pueden abandonar el lugar ni recibir visitantes.

En ese escenario aparece una turista inglesa muerta. En un primer momento, las circunstancias de su fallecimiento apuntan a un posible suicidio. Sin embargo, a medida que se conocen nuevos detalles, esa hipótesis pierde fuerza y la posibilidad de que se haya cometido un asesinato comienza a tomar protagonismo.

El problema es que no hay demasiadas alternativas para buscar al responsable. Las condiciones meteorológicas impiden cualquier desplazamiento y el aislamiento convierte al hotel en el único escenario posible de la investigación.

De esta manera, los 13 integrantes del grupo quedan bajo sospecha. Tanto los huéspedes como los empleados pueden tener información relevante sobre lo ocurrido. Cada conversación, cada comportamiento y cada detalle de la escena del crimen pueden convertirse en una pista.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".

José Coronado interpreta a un actor que deberá convertirse en detective

Uno de los principales atractivos de la producción es el personaje de Benjamín Basil, interpretado por José Coronado. Se trata de un actor en decadencia que alcanzó reconocimiento por haber interpretado a Sherlock Holmes en la pantalla.

Su pasado profesional se convierte en una herramienta inesperada cuando queda involucrado en una investigación por asesinato. Frente a la imposibilidad de abandonar el hotel, Basil deberá utilizar sus conocimientos sobre el famoso detective para intentar reconstruir lo sucedido.

La premisa plantea un juego interesante entre ficción y realidad. Durante años, Basil interpretó a un personaje que se caracterizó por su capacidad de observación, razonamiento y deducción. Ahora tendrá que trasladar esas habilidades a una situación que no responde a un guion cinematográfico.

El protagonista deberá analizar las circunstancias de la muerte, observar las reacciones de quienes permanecen en el establecimiento y considerar distintas posibilidades. Cada sospechoso tendrá sus propias particularidades y el actor tendrá que distinguir entre las apariencias y los hechos.

El elenco español que acompaña a José Coronado

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix con José Coronado