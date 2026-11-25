La aparición de la mujer se produjo en una semana en la que el nombre de la actriz volvió a quedar ligado a un nuevo capítulo del enfrentamiento con Wanda Nara.

En Los Profesionales de Siempre, Naiara Vecchio contó que la China habría solicitado una medida de protección contra la conductora, en el marco de una denuncia por amenazas que ya había realizado a través de su abogado, Agustín Rodríguez.

"Ella lo que pide es que se le dé la perimetral, porque todavía no se le concedió", explicó la panelista.

Según detalló, la actriz buscaría que Wanda no pueda acercarse a menos de 300 metros de su domicilio ni a menos de 100 metros de ella. Vecchio también anticipó que la presentación incluiría registros audiovisuales y material de un programa de televisión. Por el momento, la medida solicitada no había sido concedida.

Así, mientras continúa la disputa judicial y mediática con Wanda Nara, la China Suárez volvió a quedar bajo la lupa por una historia completamente distinta: esta vez, por el testimonio de una mujer que trabajó en su casa y que, aunque evitó revelar secretos, dejó una frase que encendió la curiosidad.