La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder fue producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. A ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Kate Hazell y Justin Doble, así como la productora ejecutiva y directora Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey es productor, y Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder lleva a las pantallas por primera vez las leyendas heroicas de la mítica Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los acontecimientos narrados en los libros El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y transporta a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendió de un hilo y el mayor villano jamás salido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir el mundo entero de oscuridad. La serie sigue a un elenco coral de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al tan temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, pasando por el impresionante reino insular de Númenor y los confines más remotos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de su partida.

Desde este martes 24 de noviembre, a partir de las 11:00 pm (hora local), los veinticuatro episodios de las tres primeras temporadas están disponibles en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios en varios idiomas.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Temporada 3 en Prime Video