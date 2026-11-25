En medio de la discusión, los efectivos comenzaron a retirar a los clientes que permanecían en el deck y a mover las mesas y las sillas, algunas de las cuales todavía tenían pertenencias y consumiciones.

El dueño contó que había coordinado con una empresa para que desmontara las instalaciones de manera ordenada, pero que el personal del Gobierno porteño no permitió que se realizara ese procedimiento.

“En una hora llegaban para desarmarlo. Dijeron que no. Lo rompieron y se lo llevaron”, afirmó Prado en declaraciones televisivas.

Hubo corridas, golpes y un empleado detenido

La situación se agravó cuando dos hombres comenzaron a discutir y se trasladaron hacia una esquina cercana. Según el relato del comerciante, los efectivos intervinieron y la pelea terminó con una persecución que volvió a involucrar al personal del local.

“Discutieron dos chicos y se fueron a la esquina y la policía empezó a correrlos para acá. Me rompieron el negocio, le rompieron la moto a uno de los empleados, cagaron a trompadas a un chico”, denunció Prado.

Las imágenes registradas durante el operativo muestran a varios policías reduciendo a un hombre en el suelo, mientras vecinos y otras personas presentes les gritaban que dejaran de golpearlo.

En medio de la tensión, el dueño del café también reclamó a los agentes que se detuvieran y arrojó una silla hacia ellos. “¡Me están rompiendo el local!”, se lo escucha gritar en uno de los registros.

Finalmente, uno de los hombres fue detenido. Según informó la Policía de la Ciudad, el arresto se produjo porque habría agredido a un inspector de Espacio Público.

Prado cuestionó el modo en que se llevó adelante el procedimiento y aseguró que hubo destrozos dentro del establecimiento. También afirmó que llegó a tener alrededor de 30 policías en el interior del negocio.