De qué trata La ley de Lidia Poët en Netflix

La trama comienza con un acontecimiento que cambia por completo la vida de Lidia Poët. La joven consigue ingresar al Colegio de Abogados de Turín, un logro extraordinario para una mujer en aquella época. Sin embargo, su entusiasmo dura poco: las autoridades judiciales deciden anular su inscripción y le prohíben ejercer la abogacía por su condición femenina.

La resolución representa un golpe para sus aspiraciones profesionales. Pero también se convierte en el punto de partida de una lucha que irá mucho más allá de su situación personal.

En lugar de abandonar sus objetivos, Lidia busca la manera de continuar vinculada al mundo jurídico. Para hacerlo, comienza a trabajar junto a su hermano Enrico, un abogado que inicialmente considera inapropiadas sus aspiraciones profesionales.

Desde ese lugar, encuentra una oportunidad para participar en investigaciones criminales y demostrar sus capacidades. Su inteligencia, su capacidad de observación y sus conocimientos legales le permiten intervenir en casos que presentan numerosas dificultades.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios".

La verdadera historia de Lidia Poët: quién fue la mujer que inspiró la ficción

Detrás de la producción de Netflix existe una historia real que explica buena parte de su atractivo.

Lidia Poët nació en 1855 y fue una de las figuras pioneras en la lucha por el acceso de las mujeres a la profesión jurídica en Italia. Su trayectoria estuvo marcada por decisiones institucionales que buscaron limitar sus posibilidades de desarrollo profesional.

Estudió Derecho en la Universidad de Turín y obtuvo su título en 1881. Dos años después consiguió inscribirse en el Colegio de Abogados, un acontecimiento extraordinario para una mujer en la sociedad de aquel momento.

Sin embargo, su incorporación no fue aceptada de manera definitiva. Las autoridades revocaron su inscripción y le impidieron ejercer formalmente la profesión debido a su condición de mujer.

El caso de Poët expuso las contradicciones de un sistema que permitía que una mujer estudiara y obtuviera un título universitario, pero que al mismo tiempo le negaba la posibilidad de desarrollar legalmente la profesión para la que se había preparado.

Lejos de abandonar su vocación, continuó vinculada al ámbito jurídico y defendió reformas sociales que permitieran ampliar los derechos de las mujeres. Su lucha se extendió durante décadas. Finalmente, en 1920, cuando tenía 65 años, consiguió reincorporarse oficialmente a la profesión.

El elenco principal de La ley de Lidia Poët

Matilda De Angelis

Eduardo Scarpetta

Pier Luigi Pasino

Gianmarco Saurino

Sara Lazzaro

Sinead Thornhill

Dario Aita

Valentina Cervi

Tráiler oficial de La ley de Lidia Poët: temporada 3 en Netflix