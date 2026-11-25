- Tenía información de Inteligencia, de los servicios. Sabían que, si venía, organizarían algo en su contra. No era un problema para su ego: Francisco soportaba cualquier ataque, siempre decía: 'Me lo merezco'. Su temor era que se produjera un escándalo, que eso no le hiciera bien al pueblo argentino.

-¿Quiénes habrían organizado algo en su contra?

-La extrema derecha. La extrema derecha nacionalista y la neoliberal no se llevan bien, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era ese enemigo común. La doctrina social de la Iglesia es insoportable para ellos.

Es la primera vez que alguien hace semejante revelación. Y no se trata de cualquier persona. El cardenal Fernández era muy cercano a Francisco y fue designado por él para el Dicasterio de la Fe, el ministerio que guarda celosamente la interpretación de la doctrina católica.

Francisco nunca dio un motivo concreto. Solo dijo un par de veces que cuestiones de agenda frustraron embrionarios esfuerzos por realizar un viaje apostólico a nuestro país.

Pero un factor ideológico ("grupos de extrema derecha nacionalista y neoliberales") y que se "organizara algo en su contra" habría sido el motivo de su frustrado regreso. Es la primera vez que se conoce esa versión, y el cardenal argentino eligió a la prensa italiana para revelarlo.

Por qué nunca vino el papa Francisco a la Argentina

Durante mucho tiempo, el tema fue una pregunta que se repitió una y otra vez. Ahora aparece por primera vez una explicación, aunque sea parcial y, seguramente, merezca varias repreguntas y aclaraciones por parte del cardenal Fernández.

Hasta ahora, teníamos otros datos. Siempre se dijo que el papa argentino evitaba viajar en años electorales. Con lo cual, sus 13 años como pontífice redujeron a solo siete los años posibles para un viaje, o incluso menos, ya que en la Argentina se vota año por medio y, en algunas ocasiones, cuando se renuevan determinados cargos legislativos, por ejemplo, hay elecciones todos los años.

Pero Francisco había dado un primer indicio sobre lo que asegura Fernández en la entrevista con Corriere della Sera. En una oportunidad, se sinceró y dijo: "El problema de Argentina somos nosotros, que muchas veces no tenemos fuerzas para seguir adelante, en ser constantes en seguir adelante; y cuando algo sale mal, cambiamos".

La relación estrecha entre Francisco y Fernández, que publicó un libro con las notas del pontífice argentino (Foto: gentileza La Voz).

"Yo quiero ir a la Argentina"

Francisco lo confesó en una entrevista que concedió en marzo de 2023, hace más de tres años y medio. En ese entonces, explicó: "Pensé en eso. Había un viaje planeado en diciembre de 2017, primero a Chile, luego a Uruguay y la Argentina". Sin embargo, luego remarcó que no se pudo concretar.

También en esa entrevista dejó entrever su temor a que un eventual viaje fuera utilizado políticamente. "Primero, la voluntad de que yo vaya. Creo que eso está", dijo, y aclaró qué era lo que no deseaba: "Que no sea usada ni para un lado ni para otro". Terminó la entrevista con una frase entrecortada: "Yo quiero ir a Argentina. Quiero. Pero…".

En 2027, ante la aparición del libro con sus notas personales, un cardenal argentino hizo una revelación que no puede ser contrastada: "Su temor era que se produjera un escándalo, que eso no le hiciera bien al pueblo argentino". Además, el cardenal Fernández señaló a grupos concretos que consideraban "insoportable" la doctrina social de la Iglesia.

Pese a esto, la Argentina tuvo recientemente la visita de Robert Prevost, el papa que eligió el nombre de León XIV en homenaje a León XIII, considerado el padre de la doctrina social de la Iglesia, autor de la encíclica "Rerum novarum", de 1891.