Sin embargo, existe un obstáculo determinante: la prescripción de la causa. La posibilidad de que Bárzola llegue a un juicio todavía está en discusión y representa la principal expectativa de una familia que lleva veinte años reclamando respuestas.

En diálogo exclusivo, Facundo Macarrón habló sobre las pruebas que comprometen al sospechoso, cuestionó el desempeño de los fiscales que estuvieron al frente del expediente y explicó por qué considera que la sociedad debe dejar de poner el foco en la vida privada de su madre para concentrarse en encontrar justicia.





Nora Dalmasso: la convicción de Facundo Macarrón sobre el sospechoso del crimen

Para Facundo, el vigésimo aniversario encuentra a la familia con una certeza que durante muchos años parecía imposible alcanzar: hoy existen elementos científicos que apuntan hacia una persona concreta.

El nombre de Roberto Bárzola aparece como una pieza central de la nueva etapa de la investigación. Se trata del trabajador que había realizado tareas de colocación de pisos en la vivienda de Nora y cuyo material genético estaba presente en evidencias relacionadas con el homicidio.

Según explicó el hijo de la víctima a Infobae.com, la familia considera que los resultados de los estudios de ADN constituyen un elemento contundente para sostener la acusación.

"Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá", afirmó Facundo, al diferenciar esta nueva línea investigativa de las hipótesis que durante años involucraron a personas del entorno familiar.

El joven remarcó que la convicción de los Macarrón no se construyó sobre rumores, interpretaciones personales o prejuicios, sino sobre una investigación que encontró una doble vinculación genética.

De todos modos, reconoció que esas evidencias deben ser sometidas a un proceso judicial en el que puedan discutirse y evaluarse para determinar la responsabilidad penal del señalado.

El principal problema es que, pese a la aparición de esos elementos, todavía no existe una certeza sobre la posibilidad de llegar a una instancia de juicio.

"Lo más difícil de aceptar es que, después de todo lo que pasó, el hombre señalado por las pruebas sigue libre y todavía no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Facundo expresó una de las frases más duras sobre lo ocurrido durante la investigación: aseguró que mientras su familia era sometida a sospechas y acusaciones, el hombre que ahora aparece vinculado al crimen permanecía fuera del centro de las pesquisas.

"Durante años, la Justicia nos investigó a nosotros, mientras el verdadero sospechoso estaba sentado en la vereda de enfrente, riéndose de su buena suerte", manifestó.

Para los Macarrón, esa situación representa el mayor fracaso de un expediente que tuvo oportunidades de avanzar, pero que terminó consumiendo años fundamentales para esclarecer el asesinato.





Caso Nora Dalmasso: por qué Facundo Macarrón cuestionó a los fiscales

Uno de los aspectos que más indignación genera en la familia es el desempeño de los funcionarios judiciales que estuvieron a cargo de la investigación durante sus primeros años.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron los tres fiscales que intervinieron en diferentes etapas de la causa. Sus actuaciones quedaron bajo cuestionamiento por las irregularidades y las decisiones que marcaron el desarrollo del expediente.

La investigación tuvo distintas líneas que apuntaron contra integrantes de la familia de Nora. Facundo fue uno de los principales afectados: durante cinco años estuvo bajo sospecha y fue investigado por el asesinato de su propia madre.

Cuando esa hipótesis perdió sustento, el foco judicial se desplazó hacia Marcelo Macarrón, el esposo de la víctima y padre de Facundo.

El viudo llegó a juicio acusado de haber abusado sexualmente y asesinado a Nora. Sin embargo, terminó absuelto después de que el propio fiscal solicitara esa resolución por considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Para Facundo, todo ese recorrido tuvo consecuencias devastadoras. La familia no solamente tuvo que afrontar la pérdida de Nora, sino también defenderse de sospechas que se prolongaron durante años y que tuvieron un fuerte impacto sobre su intimidad y su reputación.

La destitución de los fiscales que intervinieron inicialmente representó, en ese sentido, un acontecimiento significativo.

"Fue un hecho muy importante después de tantos años de lucha. Para nosotros significó que, por fin, hubo un reconocimiento institucional de la gravedad de lo que había ocurrido durante la investigación", explicó.

El hijo de Nora sostuvo que la decisión tuvo un valor simbólico porque implicó que las responsabilidades institucionales también fueran examinadas.

Sin embargo, aclaró que ese resultado no alcanza para reparar todo lo que atravesaron.

"Es difícil explicar lo que significa ver destituidos, casi veinte años después, a quienes te persiguieron como a un delincuente y tenían la responsabilidad de investigar el crimen de tu mamá o de tu esposa", expresó.

La sensación que atraviesa a la familia es contradictoria: por un lado, consideran importante que se hayan reconocido los errores cometidos; por otro, entienden que ninguna sanción administrativa o institucional puede reemplazar el objetivo que persiguen desde 2006.

Roberto Bárzola y el ADN: la prueba que cambió la investigación del crimen

La aparición de Roberto Bárzola en el expediente modificó sustancialmente el escenario judicial.

El parquetista había trabajado en la vivienda de Nora Dalmasso y su nombre no ocupó durante años el lugar que hoy tiene dentro de la investigación. Recién en 2024, cuando se profundizaron los estudios sobre las evidencias, se advirtió una vinculación genética que permitió orientar las sospechas hacia él.

Ese dato resulta especialmente significativo por el tiempo transcurrido desde el asesinato.

Durante buena parte de las dos décadas posteriores al crimen, la investigación se concentró en reconstruir las relaciones personales de Nora y en examinar el comportamiento de sus familiares. Mientras tanto, una evidencia que podía resultar determinante permaneció sin recibir la atención que requería.

La nueva etapa, conducida por el fiscal Pablo Jávega, permitió reorientar las pesquisas y avanzar sobre una hipótesis diferente.

Para Facundo, la situación representa una paradoja difícil de explicar: si las evidencias hubieran sido analizadas correctamente desde el comienzo, el proceso judicial podría haber tenido otro desenlace.

"Hay algo particularmente doloroso en todo esto que me gustaría resaltar: si las cosas se hubieran hecho bien desde el primer momento, si se hubiera investigado a quien correspondía y se hubiera llegado a una condena en tiempo y forma, probablemente hoy Bárzola estaría saliendo de prisión, después de haber cumplido su condena", señaló.

La reflexión del hijo de Nora apunta directamente al tiempo perdido y a las consecuencias que pueden tener las demoras judiciales en una causa penal.

En ese sentido, cuestionó que el paso de los años pueda convertirse ahora en un argumento para impedir que el sospechoso sea juzgado.

"Es una paradoja tremenda. La demora de quienes tenían la obligación de investigar podría terminar beneficiando a quien las pruebas vinculan con el asesinato de mi mamá", afirmó.

Facundo fue todavía más contundente al evaluar el desempeño de quienes estuvieron a cargo del expediente: "Los fiscales fueron los mejores abogados defensores de Bárzola".

La frase sintetiza el enojo de una familia que considera que los errores de la investigación no solamente retrasaron la identificación del presunto responsable, sino que también comprometieron la posibilidad de alcanzar una condena.

La prescripción de la causa Nora Dalmasso: el temor de que no haya un nuevo juicio

La posibilidad de que Roberto Bárzola sea llevado a juicio constituye actualmente el principal desafío de la investigación.

El expediente enfrenta una discusión jurídica vinculada con la prescripción de la acción penal. Por ese motivo, aunque existen elementos genéticos que comprometen al sospechoso, todavía debe resolverse si las condiciones legales permiten avanzar hacia un debate oral.

Facundo reconoció que las experiencias vividas durante estas dos décadas deterioraron profundamente la confianza de su familia en la Justicia.

Sin embargo, aseguró que no están dispuestos a abandonar el reclamo.

"Es difícil volver a confiar después de haber sido víctimas de una investigación tan injusta. Sin embargo, no bajamos los brazos", sostuvo durante la entrevista con Infobae.com.

El hijo de Nora explicó que los Macarrón consideran que existen argumentos jurídicos para cuestionar la prescripción y procurar que el hombre señalado por las pruebas pueda responder ante un tribunal.

Para la familia, el debate no se limita a una cuestión personal. También representa un problema institucional que puede afectar a otros ciudadanos.

La preocupación es que los errores cometidos por quienes debían investigar terminen convirtiéndose en una ventaja para el presunto responsable de un crimen.

"Vamos a seguir defendiendo esa posibilidad por mi mamá, pero también porque sería muy grave para todos los ciudadanos que las demoras y los errores de la Justicia terminaran impidiendo que se juzgue a quien está señalado por las pruebas", remarcó.

En ese contexto, Facundo dejó una reflexión que resume el reclamo que sostiene desde hace años: "No puede ser que la Justicia tarde veinte años en encontrar al sospechoso y que, cuando finalmente lo encuentra, el paso del tiempo termine convirtiéndose en su mejor defensa".

La familia espera que la discusión pueda resolverse de manera favorable para que exista una instancia judicial en la que se analicen las evidencias y se determine qué ocurrió aquella noche en Villa Golf.

El objetivo es que el expediente no termine definitivamente cerrado sin que se haya podido juzgar a quien aparece vinculado genéticamente con el asesinato.

Facundo Macarrón habló sobre los 20 años del crimen de su madre

El aniversario encuentra a Facundo en una situación diferente de la que atravesó durante buena parte de su vida adulta.

Cuando Nora fue asesinada, él tenía 19 años. En lugar de atravesar ese momento acompañado únicamente por el duelo familiar, tuvo que convivir con una investigación que llegó a colocarlo en el centro de las sospechas.

Ahora, veinte años después, reconoce que existen elementos que permiten sostener una hipótesis concreta sobre la identidad del presunto responsable.

"Nos encuentra en una situación distinta. A diferencia de los últimos veinte años, hoy conocemos pruebas que nos permiten sostener nuestra convicción sobre quién fue el responsable, gracias a la investigación de Jávega y su equipo", explicó.

La expectativa por el avance del expediente convive con el dolor de saber que Nora podría haber tenido una respuesta judicial mucho antes.

Facundo considera que, si la investigación hubiera seguido desde el principio el camino adecuado, el escenario actual sería completamente diferente.

La familia no estaría discutiendo si todavía existe la posibilidad de realizar un juicio, sino recordando a Nora con la tranquilidad de que el crimen fue esclarecido y tuvo una resolución penal.

Por eso, el vigésimo aniversario no representa solamente una fecha de duelo. También funciona como un nuevo punto de reclamo hacia las instituciones que durante años tuvieron la responsabilidad de encontrar al asesino.

"Nos robaron veinte años de justicia y ahora existe el riesgo de que también nos roben la posibilidad de tenerla", expresó.





Cómo quiere Facundo Macarrón que recuerden a Nora Dalmasso

Otro de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con la memoria de Nora y la manera en que su historia fue tratada públicamente durante estas dos décadas.

Facundo explicó que prefiere mantener en la intimidad los recuerdos personales de su madre. Considera que su vida privada estuvo demasiado expuesta desde el momento del asesinato y que, en numerosas ocasiones, esa exposición se produjo de manera injusta.

A lo largo de los años, el caso estuvo acompañado por una enorme cantidad de especulaciones sobre las relaciones personales de Nora, sus vínculos y distintos aspectos de su intimidad.

Ese tratamiento mediático terminó ocupando un lugar central en la conversación pública, incluso cuando todavía no existía una respuesta concreta sobre la identidad del responsable.

Para Facundo, es necesario modificar esa mirada.

"Los recuerdos que tengo de mi mamá como madre y como mujer son profundamente personales y forman parte de nuestra intimidad familiar. Prefiero preservarlos de esa manera, porque creo que durante demasiados años su vida privada estuvo expuesta a la mirada pública", explicó.

El hijo de Nora considera que la atención debería concentrarse en las evidencias del expediente y en la persona señalada por ellas, en lugar de continuar revisando aspectos de la vida de la víctima.

En su análisis, existe una diferencia muy marcada entre la cantidad de información que circuló sobre la intimidad de su madre y la atención que recibió la investigación sobre el presunto autor del crimen.

"Tuvimos más titulares sobre la vida privada de mi mamá que sobre el nombre de quien está acusado de violarla y asesinarla", cuestionó.

Su reflexión también apunta a la manera en que los medios de comunicación y la sociedad construyen el relato de los femicidios.

Facundo entiende que, con frecuencia, las víctimas terminan sometidas a un examen público sobre sus decisiones personales, mientras que la responsabilidad de quienes cometen los crímenes queda relegada a un segundo plano.

Por eso, pidió cambiar el foco y asumir una responsabilidad colectiva frente a este tipo de hechos.

"Creo que tenemos una responsabilidad colectiva: dejar de poner bajo la lupa la vida de las víctimas y empezar a mirar a quienes son los responsables de esos femicidios, de ese flagelo que corroe nuestra sociedad", manifestó.





El reclamo de Facundo Macarrón a 20 años del asesinato de Nora Dalmasso

Al recordar el vigésimo aniversario, Facundo también compartió cómo le gustaría que su madre permanezca en la memoria colectiva.

Su deseo es que Nora sea recordada por su historia, por su identidad y por el afecto que dejó en las personas que la conocieron, y no solamente por las circunstancias violentas de su muerte.

"A veinte años, me gustaría que Nora sea recordada con dignidad, por la mujer que fue y por el amor que dejó en nosotros. En muchas personas", expresó.

Sin embargo, inmediatamente vinculó ese reconocimiento con la necesidad de que el crimen tenga una resolución.

Para Facundo, recordar a su madre también implica mantener vigente el reclamo de justicia y evitar que el expediente se convierta en otro caso que termina perdiéndose en el tiempo.

La posibilidad de que Bárzola llegue a juicio representa hoy una expectativa que la familia no quiere abandonar. Las evidencias genéticas abrieron una nueva etapa, pero la discusión sobre la prescripción mantiene en suspenso el desenlace.

La historia de Nora Dalmasso expone, además, las consecuencias que pueden generar las investigaciones deficientes: familias sometidas a sospechas, hipótesis que consumen años y pruebas que no reciben oportunamente la atención necesaria.

Dos décadas después, Facundo sigue esperando una respuesta que considera indispensable no solamente para su familia, sino también para la sociedad.

"Una sociedad que se acostumbra a la impunidad es una sociedad que se va destruyendo a sí misma", advirtió.

Y cerró con una frase que sintetiza el sentido de su reclamo: "Se lo debemos a Nora. Y nos lo debemos como sociedad".



