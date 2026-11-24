"Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos. Sé lo que eso significó y siempre lo llevaré en mi corazón, con una gratitud inmensa", expresó.

El exjugador también dejó en claro que, pese a la ruptura, el vínculo familiar seguirá siendo una prioridad. La pareja tiene dos hijos y, según remarcó, esa historia compartida continuará uniéndolos.

"El cariño, el respeto y nuestra historia permanecerán. Nos seguirá uniendo para siempre lo más valioso de nuestras vidas: nuestros hijos. Nos quedamos con lo bonito, con todo lo que construimos y con la tranquilidad de haber compartido una parte tan importante de nuestras vidas", agregó.

Uno de los pasajes más emotivos llegó al final del mensaje, cuando Rojas se dirigió a su expareja con un apodo cariñoso: "Eres y serás una tremenda partner, mi china".

La publicación fue replicada por Patricia Peralta en sus propias historias de Instagram. Sin embargo, una reflexión que la periodista había compartido previamente despertó comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

"Día 326 de 365. La vida me ha enseñado que no puedes controlar la lealtad de alguien, las personas son lo que ellas quieren ser, no importa lo que tú seas para ellas", decía el texto.

La frase llamó la atención por el contexto en el que apareció, aunque ninguno de los dos confirmó que estuviera relacionada directamente con los motivos de la separación.

Por ahora, Pepe Rojas y Patricia Peralta hicieron pública su decisión después de 19 años de matrimonio, pero no dieron detalles sobre qué llevó al final de la relación. Su mensaje, cargado de agradecimientos y referencias a la familia que construyeron, dejó una certeza: comienza una nueva etapa para ambos.