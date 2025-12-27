Tragedia en Punta del Este: la querella pedirá que la conductora argentina no pueda salir del país

La fiscal del caso, Rosés, de la fiscalía de Maldonado, encabezará este lunes a las 11 la primera audiencia, en la que deberá declarar la conductora.

La querella, representada por el abogado Sebastián Serron Bon, adelantó que pedirán medidas cautelares:

Prohibición de salida del país

Fijación de domicilio en Uruguay

accidente.punta-del-este

Las pericias que definirán el futuro de la causa

La fiscalía solicitó al gabinete de accidentología de Maldonado una pericia integral para determinar si la conductora violó normas de tránsito o cometió alguna maniobra que derivara en el choque fatal.

Aunque la familia no descarta responsabilidad de la mujer, se mantienen cautos: “Hasta que no estén las pericias, no se puede hablar de una responsabilidad penal que pueda atribuírsele”, explicó el abogado.

El representante legal destacó además que el trabajo de la fiscalía se está desarrollando “con celeridad y eficacia” y afirmó que el objetivo es “llegar a la verdad material del siniestro”.