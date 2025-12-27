Tragedia en Punta del Este: la querella pedirá que la conductora argentina no pueda salir del país
Mientras avanzan las pericias para determinar si la mujer tuvo responsabilidad en el dramático episodio, la Justicia fijó la fecha de una audiencia clave.
El hecho ocurrió en la zona de la playa Brava. El fuerte impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad. (Foto: gentileza 220.uy)
La defensa del motociclista Néstor Rodríguez, quien murió tras un violento choque en Punta del Este, solicitará medidas cautelares contra la conductora argentina involucrada en el accidente. El pedido incluirá la prohibición de salir del país y la fijación de domicilio para garantizar el avance de la investigación.
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en Playa Brava, cuando una camioneta conducida por una mujer identificada con las iniciales L.G. intentó cruzar la rambla hacia la costa.
En ese momento, la moto que manejaba Rodríguez impactó de lleno contra la puerta del vehículo. Las cámaras de seguridad muestran que el motociclista circulaba a gran velocidad y tras el impacto salió despedido varios metros, falleciendo en el acto.
Embed
Qué se investiga y qué se sabe hasta ahora
La investigación avanza con rapidez. La conductora fue sometida a un test de alcoholemia que dio resultado negativo y se aguardan pericias clave para determinar si tuvo responsabilidad en el accidente.
La fiscal del caso, Rosés, de la fiscalía de Maldonado, encabezará este lunes a las 11 la primera audiencia, en la que deberá declarar la conductora.
La querella, representada por el abogado Sebastián Serron Bon, adelantó que pedirán medidas cautelares:
Prohibición de salida del país
Fijación de domicilio en Uruguay
Las pericias que definirán el futuro de la causa
La fiscalía solicitó al gabinete de accidentología de Maldonado una pericia integral para determinar si la conductora violó normas de tránsito o cometió alguna maniobra que derivara en el choque fatal.
Aunque la familia no descarta responsabilidad de la mujer, se mantienen cautos: “Hasta que no estén las pericias, no se puede hablar de una responsabilidad penal que pueda atribuírsele”, explicó el abogado.
El representante legal destacó además que el trabajo de la fiscalía se está desarrollando “con celeridad y eficacia” y afirmó que el objetivo es “llegar a la verdad material del siniestro”.