Impactante choque en Punta del Este: un motociclista murió en el acto

Un motociclista de 44 años murió este viernes tras verse involucrado en un choque con una camioneta en Punta del Este. El accidente ocurrió en la rambla de la playa Brava, a la altura de la parada 33, una zona de alto tránsito vehicular.
El siniestro ocurrió en una de las zonas más transitadas de la rambla de Punta del Este.
Un motociclista de 44 años murió este viernes tras verse involucrado en un choque con una camioneta en Punta del Este.
Un motociclista de 44 años murió este viernes tras verse involucrado en un choque con una camioneta en Punta del Este. El accidente ocurrió en la rambla de la playa Brava, a la altura de la parada 33, una zona de alto tránsito vehicular.
La colisión se produjo cuando una camioneta Mercedes-Benz con matrícula argentina cruzaba la rambla y fue impactada por una motocicleta Yamaha YZF-R3 que circulaba, a alta velocidad, en sentido al centro del balneario. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar.
La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, domiciliado en Balneario Buenos Aires y empleado de seguridad privada. Según trascendió, se dirigía a su lugar de trabajo al momento del siniestro.
Por su parte, la camioneta era conducida por una mujer argentina de 34 años, quien no resultó herida. No obstante, fue asistida por personal médico debido a una crisis nerviosa. El test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó resultado negativo.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y peritos de la Policía Científica, que realizaron las tareas correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque, en el marco de una investigación judicial en curso. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.
El hecho se suma a una serie de accidentes registrados en los últimos días en el departamento de Maldonado, en coincidencia con el aumento de circulación por el inicio de la temporada de verano. Medios locales señalaron que, solo en las últimas 48 horas, se contabilizaron cerca de 30 siniestros viales en distintas zonas de la costa.