Impactante choque en Punta del Este: un motociclista murió en el acto

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y peritos de la Policía Científica, que realizaron las tareas correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque, en el marco de una investigación judicial en curso. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

El hecho se suma a una serie de accidentes registrados en los últimos días en el departamento de Maldonado, en coincidencia con el aumento de circulación por el inicio de la temporada de verano. Medios locales señalaron que, solo en las últimas 48 horas, se contabilizaron cerca de 30 siniestros viales en distintas zonas de la costa.