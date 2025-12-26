El negocio inesperado del colombiano que está a punto de ser refuerzo de Boca

Pese a llevar pocos meses en funcionamiento, La Favela logró una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula miles de seguidores y un nivel de interacción llamativo. Desde el propio negocio destacan que todas las piezas cuentan con garantía de por vida, un detalle que forma parte de la identidad del emprendimiento.

Qué rol cumple el futbolista dentro del negocio

A diferencia de otros casos en los que los jugadores solo prestan su nombre, Hinestroza participa de manera activa en el proyecto. El colombiano se involucra tanto en la selección de los productos como en la comunicación del local, y suele aparecer en videos promocionales difundidos en redes sociales.

“Les hago una invitación a mi joyería. Es una joyería muy personal, muy mía, con estilos únicos”, expresa el propio futbolista en uno de los contenidos oficiales del negocio, dejando en claro que no se trata solo de una inversión, sino de un proyecto con impronta propia.

El vínculo entre el fútbol y la joyería también estuvo presente en acciones comerciales. En diciembre, La Favela anunció que quienes realizaran compras podían participar de un sorteo por una camiseta de Atlético Nacional, el club que Hinestroza dejará para continuar su carrera en Boca.

Los guiños a Boca que encendieron la ilusión

En medio de las negociaciones, el colombiano también alimentó la expectativa de los hinchas xeneizes con algunos gestos en redes sociales. El miércoles, subió a su cuenta de Instagram una historia con dos corazones, uno azul y otro amarillo, acompañados por un reloj de arena, un mensaje que fue interpretado como un claro indicio de que su llegada está cada vez más cerca.

No fue el único guiño. Días antes, Hinestroza había compartido un video en el que se lo ve a punto de abrir un regalo dentro de una caja de una reconocida marca de lujo, cuyos colores también coincidían con los de Boca.

Formado en clubes como Orsomarso y América de Cali, Hinestroza tuvo experiencias internacionales en Pachuca, Columbus Crew de la MLS y Atlético Nacional, antes de quedar a un paso de cumplir el sueño de jugar en la Bombonera. Mientras tanto, su faceta como emprendedor suma un condimento distinto a la historia del colombiano que está a punto de vestirse de azul y oro.