En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Negocio
Boca
FÚTBOL

El negocio inesperado del colombiano que está a punto de ser refuerzo de Boca

Mientras ultima detalles para convertirse en refuerzo de Boca, Marino Hinestroza sorprende por una faceta poco conocida. ¿Cuál es su emprendimiento?

Marino Hinestroza.

Marino Hinestroza.

Mientras Boca se mueve en el mercado de pases con la intención de reforzar su plantel, uno de los nombres que aparece a un paso de ser anunciado es el del colombiano Marino Hinestroza. Con 23 años y una carrera que ya lo llevó por distintos países, el futbolista no solo se destaca por su presente deportivo: también desarrolla un emprendimiento personal que llamó la atención de los hinchas.

Leé también El posteo de 'Maravilla' Martínez después del pedido viral para jugar en Boca: "El primer y único..."
el posteo de maravilla martinez despues del pedido viral para jugar en boca: el primer y unico...

Hinestroza está muy cerca de convertirse en el primer refuerzo del Xeneize en esta ventana de transferencias. Restan apenas detalles para que su llegada se haga oficial y, en paralelo a la expectativa futbolística, comenzó a circular información sobre una faceta poco conocida del jugador: es dueño de una joyería ubicada en un shopping de la ciudad de Cali, su lugar de origen.

image

Algunos de los productos que vende Marino Hinestroza en su joyería (Foto: IG/@lafavela18k)

De qué se trata el emprendimiento de Marino Hinestroza

El negocio lleva el nombre de “La Favela”, una joyería que comercializa piezas exclusivas y que, además del local físico, cuenta con tienda online y envíos tanto dentro de Colombia como al exterior. En su catálogo se pueden encontrar cadenas, pulseras, aros y dijes, todos elaborados en oro de 18 kilates, uno de los sellos distintivos de la marca.

Pese a llevar pocos meses en funcionamiento, La Favela logró una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula miles de seguidores y un nivel de interacción llamativo. Desde el propio negocio destacan que todas las piezas cuentan con garantía de por vida, un detalle que forma parte de la identidad del emprendimiento.

Qué rol cumple el futbolista dentro del negocio

A diferencia de otros casos en los que los jugadores solo prestan su nombre, Hinestroza participa de manera activa en el proyecto. El colombiano se involucra tanto en la selección de los productos como en la comunicación del local, y suele aparecer en videos promocionales difundidos en redes sociales.

“Les hago una invitación a mi joyería. Es una joyería muy personal, muy mía, con estilos únicos”, expresa el propio futbolista en uno de los contenidos oficiales del negocio, dejando en claro que no se trata solo de una inversión, sino de un proyecto con impronta propia.

El vínculo entre el fútbol y la joyería también estuvo presente en acciones comerciales. En diciembre, La Favela anunció que quienes realizaran compras podían participar de un sorteo por una camiseta de Atlético Nacional, el club que Hinestroza dejará para continuar su carrera en Boca.

Los guiños a Boca que encendieron la ilusión

En medio de las negociaciones, el colombiano también alimentó la expectativa de los hinchas xeneizes con algunos gestos en redes sociales. El miércoles, subió a su cuenta de Instagram una historia con dos corazones, uno azul y otro amarillo, acompañados por un reloj de arena, un mensaje que fue interpretado como un claro indicio de que su llegada está cada vez más cerca.

No fue el único guiño. Días antes, Hinestroza había compartido un video en el que se lo ve a punto de abrir un regalo dentro de una caja de una reconocida marca de lujo, cuyos colores también coincidían con los de Boca.

Formado en clubes como Orsomarso y América de Cali, Hinestroza tuvo experiencias internacionales en Pachuca, Columbus Crew de la MLS y Atlético Nacional, antes de quedar a un paso de cumplir el sueño de jugar en la Bombonera. Mientras tanto, su faceta como emprendedor suma un condimento distinto a la historia del colombiano que está a punto de vestirse de azul y oro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Negocio Boca
Notas relacionadas
El gesto de Miguel Borja que enfrió su llegada a Boca y lo alejó definitivamente del fútbol argentino
Boca está cerca de sumar a su primer refuerzo: el posteo que ilusiona a los hinchas
Terrible accidente de un piloto argentino de rally durante sus vacaciones: qué descuido lo provocó

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar