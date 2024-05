Tras la detención de Abel Guzmán, el dueño de la peluquería Verdini dijo que sintió: "Se hizo justicia"

El dueño del local cree que también Abelo, como lo conocían sus compañeros, buscaba asesinarlo y argumentó esta idea durante la causa con la viralización de un video de la cámara de seguridad. Allí se lo ve al acusado corriendo detrás suyo luego del asesinato y como se refugia en el baño para que el asesino no le dispare.

“Ahora estoy trabajando en mi otra peluquería en Parque Leloir. Pero no lo puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. El común de la gente pensaba ‘chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más’, pero pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa”, enfatizó Verdini en diálogo con un medio matutino.

Sobre cómo supo de la captura del acusado, señaló: “Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron”.

Abel Guzmán fue detenido dentro de una casa en Moreno tras más de dos meses prófugo.

El peluquero fue detenido 10 semanas después del crimen

El peluquero fue detenido 10 semanas después de haber cometido el crimen de Germán Medina dentro de la peluquería Verdini en Recoleta, presuntamente por celos en la profesión.

Fue en la tarde del miércoles cuando un vecino de Moreno llamó al 911 para dar aviso de que el acusado se encontraba en una vivienda cercana a su casa. Allí fue detenido tras más de dos meses prófugo.

Voceros de la fuerza de seguridad informaron que "detectives de la División Capturas de Prófugos de la Policía de la Ciudad tenían el dato de dónde Guzmán podría estar escondido. Hicieron una discreta vigilancia hasta que lo vieron salir y lo detuvieron".