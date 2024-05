Asesino del peluquero de Recoleta: la estrategia del abogado para conseguir su prisión domiciliaria

Su abogado, Hernán Costa, habló con A24 y sostuvo que "hay muchas pruebas en contra" del imputado y añadió: "Él no sabe usar armas. Capaz se le escapó el tiro".

Con respecto a un posible pedido de excarcelación de Guzmán, manifestó: “Tenemos una sola oportunidad. Hay que buscar el momento oportuno. Tiene algunos problemas de salud, ya se lo dijo el médico legista que lo observó, son preexistentes al hecho. No los puedo decir porque es su privacidad. Vamos a presentar un médico para que lo pueda observar, diagnosticar y así podamos buscar el arresto domiciliario. Es muy complicado en estos casos pero el ‘no’ ya lo tenemos, hay que intentarlo”.

En ese contexto, mencionó que al imputado lo vio "anímicamente bien" y "lúcido". Al ser consultado sobre la estrategia que utilizará para defenderlo, indicó: “Hay muchas pruebas en contra. Hay que leer el expediente. Ahí vamos a tener una mejor defensa. Él no sabe usar armas”.

Escalofriante video: así había escapado el asesino de la peluquería de Recoleta

El colorista fue asesinado de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana luego de matar a su compañero de trabajo, no se supo nada más sobre su paradero, hasta el miércoles a la tarde, cuando finalmente lo detuvieron en Moreno.

Tenía pedido de captura desde el 21 de marzo de 2024 y sobre él pesaba una recompensa de $5.000.000. Su cara circuló por todas las redes sociales y medios de comunicación.

El peluquero Facundo Verdini habló luego de la detención de Luis Abel Guzmán, el colorista que asesinó a su colega Germán Medina de un balazo en el salón de la calle Beruti, en Recoleta.

"No puedo creer que lo hayan agarrado a diez minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. Viste cómo son las cosas. El común de la gente pensaba 'chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más'. Y pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa", indicó el dueño del local donde ocurrió en crimen en diálogo con Clarín.

Quién es Abel Guzmán, el asesino de Recoleta

El agresor es Abel Guzmán, de 43 años y con domicilio en la calle Agrelo, de la ciudad de Merlo. E hombre trabajaba como colorista hacía siete años en la peluquería que fue escenario del aberrante desenlace.

“Yo lo conocí bastante, era un tipo normal, laburaba mucho. Bastante reservado con sus cosas, enfocado al trabajo y 100% a las clientas”, había contado Facundo Ramón Verdini. Según explicó, ese día Guzmán "se rapó el pelo, estaba como aislado" y "tenía una mirada rara".

Y sobre el hecho, aclaró: "Nunca hubo un clima tan tenso para que sacara un arma. No hubo pelea, no hubo piñas. Yo me levanté, sentía frío, y le dije 'vamos a hablar, tranquilizate'. Fue todo muy rápido. Por lo que sabía, no se debían plata, no había pasado nada para llegar a ese punto. Con las clientas era muy amable, pero con nosotros hablaba diferente".