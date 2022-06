Un actor de la serie de Netflix de Carlos Tevez fue detenido por robo

Quién es Dilan Tomás Eduardo Vera

Se trata de uno de los dos vecinos de Fuerte Apache que tuvieron la posibilidad de aparecer como actores y no como extras durante la serie que narra la vida de Carlos Tevez.

"Me re gustó actuar", dijo en 2019 durante una entrevista con Clarín, en la que afirmó: "Me vi actuando y me emocioné. Y ahí dije ‘voy a seguir actuando’".

Durante ese mismo año, cuando se estrenó la serie, Dylan estaba terminando el secundario y jugaba en las divisiones inferiores de Deportivo Merlo. En el mencionado reportaje, también señaló que con su primer sueldo por la aparición en la serie se compró "zapatillas, ropa, una moto y ladrillos y materiales" con los que pudo construir su habitación.

El_Apache.jpeg Parte del elenco que formó parte de la serie "El Apache".

En realidad, su breve carrera artística había comenzado dos años antes, durante una mañana de 2017, cuanto un vecino le tocó la puerta de su casa y propuso actuar en un videoclip: Esteban El AS!, uno de los raperos de Fuerte Apache, quería tenerlo como protagonista. Por ese entonces, Dylan tenía como sueño ser "actor o futbolista".

Quiénes son los otros detenidos

Además de Dylan, también se detuvo a Roberto Ricardo Ojeda, de 32 años, quien registraba una orden de captura por tenencia de arma de guerra y robos y a una joven menor de edad conocida como "La Nachi". Esta última está acusada de ser quien marcaba lugares para luego concretar los robos.

Además, en otro procedimiento, también fue detenido Elías Ezequiel Silva (23), conocido como "Samba", y un cómplice apodado "Cara de Rata", que permanecían ocultos en un departamento de "Fuerte Apache".

Por su parte, los grupos especiales de la Policía bonaerense detuvieron a Javier Alejandro Camponovo (51), quien sería uno de los jefes de una de las bandas de asaltantes.

Ya en el partido de San Martín fueron capturados cuatro jóvenes, entre ellos una menor. A todos ellos se les secuestraron envoltorios de marihuana, cargadores y teléfonos celulares que serían robados.