Un ACV, la teoría de la mafia y un pacto secreto: ¿cómo está la mamá de Nora Dalmasso y qué piensa del crimen de su hija?

En rigor, “Nené” Grassi no es más parte de la causa que tiene a Marcelo Macarrón como único acusado. La mujer fue la primera en hablar del asesinato ocurrido en 2006 como un crimen por encargo. “Hay una mafia, a mi hija la han matado por venganza y al que la mató no lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado”, afirmó en diciembre de aquel año.

Aunque su postura fue cambiando con el paso del tiempo, “Nené” Grassi había decidido años atrás ser querellante junto a su hijo, Juan Dalmasso. Sin embargo, de forma sorprendente, la mujer renunció a ejercer esa figura semanas antes del juicio y el caso se quedó sin querellante. ¿Qué llevó a que cambiara de decisión?

Juicio por el crimen de Nora Dalmasso: un presunto pacto y un complejo entramado familiar

Su propio hijo, Juan Dalmasso, hermano de Nora, admitió en una reciente declaración en los tribunales de Río Cuarto que la decisión de retirar a su madre de la querella se había asumido en común acuerdo entre su hermana Susana y sus sobrinos Facundo y Valentina Macarrón, de acuerdo al medio Puntal de Córdoba.

Dalmasso dijo que, junto a su esposa, a su hermana Susana, que está radicada en Buenos Aires, y a los dos hijos del viudo acordaron desistir de presentarse como querellantes para "preservar la salud" de Nené. "Fue una decisión unánime”, que se coordinó mediante varias llamadas telefónicas, según sostuvo.

Juan Dalmasso.jpg Juan Dalmasso.

Ante la pregunta del fiscal de si habían anoticiado a su madre de la decisión, Juan Dalmasso respondió: “Traté de hablar con mamá... en todo esto había un juego de conveniencias que teníamos que evaluar: ¿a quién le convenía esto?, ¿a la Justicia?, ¿a Macarrón? Le expliqué el desgaste que significaba para ella eso, en los últimos meses o años de su vida”.

Además, dijo que “ella no podía comunicarse, entonces difícilmente iban a poder saber lo que ella quería. Y para mí es muy difícil que pongan en boca mía palabras de ella. Le conté que lo que podíamos hacer era oficializar la renuncia y desligarnos de este proceso”.

La renuncia se concretó a través del poder que avaló el escribano Foglino. De acuerdo al propio testigo, la madre de Nora no sabe que actualmente se está llevando adelante el juicio por el crimen de su hija, según consignó el medio Puntal.

Diferencias con los Macarrón: ¿Qué decía antes del juicio la familia de Nora Dalmasso?

A diferencia de Facundo y Valentina Macarrón, que declararon hace semanas, el hermano de Nora Dalmasso apuntó tiempos atrás contra “un móvil económico y que el mismo estaría conformado por el entorno más cercano a su hermana”. Sin embargo, en su reciente declaración como parte del juicio dijo que “desconocía” la causa del homicidio y que a “Nora la mataron de sorpresa”.

El hermano de la víctima también dijo hace años haber escuchado decir a Macarrón en una reunión, que había sacado un seguro de vida a nombre de la víctima. El mismo era, según las averiguaciones judiciales posteriores, por un monto de 30 mil dólares. “A veces he llegado a pensar que Marcelo sufre una enfermedad que le impide ver lo que realmente importa en la vida, algo que sólo le permite verse el mismo y la figuración social”, dijo años atrás, según consignó al diario Puntal de Río Cuarto.

Juan contó también que su hermana “tenía una relación extramatrimonial; de hecho, le había dicho a algunas amigas que no estaba pasando por un buen momento con su esposo. No estaba bien con la pareja, y, aunque parecía que todo estaba bien, era para mantener la unión con los chicos”. Además, presentó como prueba un cuaderno de Nora en la que llevaba anotaciones relacionadas con su vida privada.

FAMILIA-DALMASSO-MACARRON.jpeg

Por su cuenta, Delia “Nené” Grassi, que sufrió un ACV y desistió de la querella en el juicio, apuntó siempre a la teoría de “una mafia” detrás del asesinato de su hija. "Hay una mafia, a mi hija la han matado por venganza, y al que la mató no lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado”, declaró hace años al al diario Puntal de Río Cuarto.

“Son de esos matones pagados, desde un principio se me puso eso y van a ver que va a ser eso. Porqué lo hicieron, hasta ahí no puedo hablar porque tengo miedo de pecar. Pero a mi hija la han mandado a matar, fue bien premeditado y calculado”, agregó.

Tiempo después, dijo no saber si el autor del homicidio fue su yerno, Marcelo Macarrón y afirmó que “sería horroroso” para ella si se comprobara algo así. En su última declaración ante el fiscal Luis Pizarro, declaró que para ella fue el empresario Miguel Rohrer quien asesinó a su hija.