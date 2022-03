Un presunto beso, una rara llamada y duras acusaciones: los datos que dejaron los primeros días del juicio de Nora Dalmasso

Aunque hasta el momento el proceso no se destacó por la revelación de pruebas concretas, sí dejó declaraciones de alto impacto, como la confesión de un presunto beso de Nora Dalmasso con el empresario Miguel Rohrer o las dudas de las amigas sobre el abogado, ex funcionario de Carlos Menem y ex vocero de Macarrón, Daniel Lacase.