Cuál fue la sorpresiva declaración del hijo de Nora Dalmasso que daría un nuevo giro inesperado al juicio

"Tanto María como 'Poly' Ruiz son enviadas de Rohrer para defender su honor, eran amigas circunstanciales (de su madre) nada más.Las verdaderas amigas de mi madre no están en el proceso" de enjuiciamiento, indicó a la prensa antes de ingresar a la audiencia en los tribunales de Río Cuarto, Córdoba.

El presunto beso entre Dalmasso y Roher

Asimismo, reiteró que "El Francés" Rohrer, un empresario que en la época del crimen era allegado de la familia, "debería haber estado investigado, cosa que no fue". La semana pasada Margarita Riega, prima y amiga íntima de Nora Dalmasso, declaró que "Facundo" le "confesó que los había visto a Nora y Rohrer besándose en el jardín de la casa".

Nora-dalmasso.jpg Nora Dalmasso fue asesinada el 26 de noviembre de 2006

"Yo le decía que tenía que cortar esa amistad (con Rohrer) pero ella me decía que le agradaba", recalcó sobre su prima, y sostuvo: "Cuando bailaban, Rohrer la levantaba a Nora. Esas actitudes me llevaron a preguntarle a Nora si eran amantes y me dijo que no, pero que él la llamaba mucho".

El pasado martes, "Poly' Ruiz dijo que le parecía "ridículo" que se acuse a Rohrer, mientras que Pelleritti testimonió ayer que "si se hubiera buscado a quién se benefició con el crimen, se hubiera encontrado al asesino", tras lo cual aclaró que en su parecer la persona que se benefició "podría ser Macarrón para no compartir el cincuenta por ciento de los bienes".

El "terror" de Nora al abogado de su esposo

Esa testigo también apuntó al primer abogado defensor que tuvo Macarrón en la causa, Daniel Lacasse, a quien, dijo, "Nora le tenía terror".

Incluso, en medio de su exposición, la testigo advirtió: "Si aparezco muerta busquen a Lacasse".

caso-nora-dalmasso-piden-desvincular-facundo-macarron-del-caso.webp Caso Nora Dalmasso: duro descargo de su hijo Facundo Macarrón antes del juicio (Foto: archivo).

La causa

Este jueves el tribunal técnico de Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, en acuerdo con las partes, resolvió que a partir de ahora no se dará a conocer la nómina de testigos a los efectos de preservar los testimonios respecto a terceros.

El juicio tiene a Macarrón como único imputado por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla prisión perpetua.

El requerimiento fiscal de elevación a juicio sostiene que en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales.

Añade que la intención fue de "obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrepito de la eventual muerte, planificó dar muerte a su esposa Nora Dalmasso".