Melody Luz reveló cómo se organiza con Alex Caniggia para criar a su hija Venezia tras la separación

Así, en una entrevista con la revista Gente, Melody habló de los desafíos emocionales que enfrenta en esta nueva etapa de su vida como madre separada, y al mismo tiempo cómo trata de mantener la crianza de su beba junto a su ex de manera sana, amorosa y equilibrada.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia 1.jpeg

“Me explicaron que, pese a que está muy chica, hay que decírselo. Tenemos que sentarnos los dos y explicarle, pero todavía no se dio el momento”, confió Melody sobre la adaptación de la pequeña al nuevo esquema familiar, dado que Venezia aún se alimenta con leche materna y al alternar entre dos casas podría generarle cierto estrés.

Asimismo, la bailarina reconoció que lo más complejo de la separación fue justamente la situación de la beba. “Yo proyecté mi vida con Alex y pensaba estar mucho tiempo con él. Tengo a mis papás juntos, no sabía cómo funcionaban las cosas con padres separados y eso me daba mucho miedo”, confesó sin pruritos así como también aseguró que no duda en transmitirle paz a Venezia haciéndole saber que "mamá está bien y siempre va a dar lo mejor para cuidarla".

En tanto, sobre la nueva dinámica familiar, Melody Luz reveló que con Alex Caniggia se turnan. "Venezia ya va al jardín, así que nos turnamos para ver quién la busca, quién la lleva, y así vamos probando”. “Yo confío en que Alex va a hacer las cosas lo mejor que pueda. Siempre destaqué que es muy buen papá”, concluyó apostando al respeto y la colaboración tanto de ella como de su ex en pos de una sana crianza para la pequeña, que es quien los mantendrá unidos de por vida.

Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia 2.jpeg

Fue primicia: la foto que confirma el romance entre Melody Luz y Santiago del Azar

A pocos días de que Melody Luz y Alex Caniggia oficializaran su separación, hace dos viernes PrimiciasYa informó en exclusiva que la bailarina estaría dándose una nueva oportunidad en el amor de la mano de Santiago del Azar.

Se trata ni más ni menos que del chef con el que tuvo un flirteo en El hotel de los famosos allá por 2022 poco antes de comenzar su relación con Caniggia, quien también era participante del reality de El Trece al igual que ella.

Así las cosas, si bien ninguno de los dos salió a confirmarlo oficialmente, como es habitual en estos tiempos las redes ofician de certeros lugares para sembrar pistas y deslizar metamensajes.

IG Santiago del Aar con reacción de Melody Luz.jpeg

De esta manera, y después de que Melody saliese a decir que merece ser feliz dado que no lo fue por mucho tiempo y de que Del Azar admitiese que se están conociendo si bien no usó la palabra "novio", ahora el chef compartió una sensual foto suya de espaldas con un picante mensaje que demostraría el actual cercanísimo vínculo sentimental con la bailarina.

"A la fotógrafa por lo visto le copa mi espalda", escribió Santiago junto a un corazón rojo en la postal que compartió en sus Instagram Stories que inmediatamente tuvo la cómplice reacción de Melody con un emoji asintiendo, en señal de que fue ella quien tomó esa fotografía, lo que confirma entonces el romance primiciado por este portal. ¡Enhorabuena!