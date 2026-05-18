"A la violencia hay que contestarla con periodismo", dijo Daniel Vila tras recibir el Martín Fierro por los 60 años de América TV

Además, compartió una frase que confió que le contó un amigo suyo ya fallecido: "El periodismo es lo más apasionado que se puede hacer vestido".

"En América siempre nos hemos caracterizado por tener muchas voces, muchas voces plurales. No vamos a dejar de hacerlo, vamos a seguir por ese camino", prometió desde el escenario del hotel Hilton.

Respecto a la trayectoria de América, remarcó que el canal "hace muchos años tomó la decisión de hacer vivo" y remarcó que esa decisión "hizo que se forjaran esta cantidad de artistas, periodistas, conductores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, que fuera una escuela para la televisión argentina". "Hoy parece fácil pero hace muchos años era un poco más difícil", observó.

"En América lo que hemos hecho toda la vida es periodismo, periodismo del espectáculo, de la política, del deporte. Siempre hemos hecho periodismo, y hoy no dejamos de hacerlo", indicó y se refirió al contexto social actual: "Hoy en un momento donde la sociedad está crispada, está enojada y no le faltan motivos, también hacemos periodismo".

Además resaltó que "casi la mitad" de su vida la pasó "en este canal" y se emocionó al ver la "cantidad de figuras que pasaron por la pantalla de América", quienes se aparecieron en un video que pasaron antes de la entrega del premio a Vila.

La premiación a Rolando Graña

El periodista Rolando Graña recibió el premio a la mejor labor periodística masculina por América Noticias y el programa GPS. En su discurso, mantuvo sintonía con lo planteado por Vila y defendió al periodismo.

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De esa manera, manifestó que la premiación "llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina" y planteó "que no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacte del odio a los periodistas", en alusión al discurso que Javier Milei sostiene contra los trabajadores de prensa.

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"Están hablando con uno de esos representantes del 95% de los periodistas, que según el presidente, somos basuras humanas, ensobrados, mierdas y todas esas cosas que nos dedican todos los días", enfatizó.

Y luego cerró su discurso: "Según el relevamiento de FOPEA el presidente ha dedicado más de 60 tuits en insultar a los periodistas. A esos insultos, nosotros les respondemos con trabajo".

Con anterioridad, Graña había agradecido su Martín Fierro a APTRA y al directorio de América: "Gracias Daniel Vila, gracias Juan Cruz (Ávila)".