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PREMIACIÓN

"A la violencia hay que contestarla con periodismo", dijo Daniel Vila tras recibir el Martín Fierro por los 60 años de América TV

El presidente del Grupo América recibió un reconocimiento por los 60 años de América TV y defendió el rol del periodismo en un contexto social “crispado”. “No vamos a dejar de tener muchas voces”, aseguró.

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Daniel Vila llamó a responder “con información

Daniel Vila llamó a responder “con información, datos y periodismo” frente a los agravios y la violencia durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro. (Foto: captura).

El canal América Televisión fue reconocido esta noche en los Premios Martín Fierro por sus 60 años, que se cumplirán el próximo 25 de junio. El presidente del Grupo América, Daniel Vila, recibió la distinción y dejó un mensaje para el periodismo: "A la violencia, hay que contestarla con periodismo".

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El presidente del Grupo América recibió la premiación en nombre de Claudio Belocopitt, Gustavo Scaglione, José Luis Manzano, Juan Cruz Ávila y Eduardo Eurnekián. "A todos ellos, también, el premio les pertenece", destacó y le agradeció a las autoridades de APTRA por el galardón.

"Me llamo a la reflexión y digo hay que seguir haciendo periodismo pero a los agravios, hay que contestarlos con información. A las descalificaciones, hay que contestarlas con datos. Y a la violencia, hay que contestarla con periodismo", remarcó Vila que luego invitó a los periodistas del canal América y al del resto de los medios "a hacer una reflexión". En esa línea pidió "hacer un periodismo serio, responsable, objetivo, respetado y fundado".

Además, compartió una frase que confió que le contó un amigo suyo ya fallecido: "El periodismo es lo más apasionado que se puede hacer vestido".

"En América siempre nos hemos caracterizado por tener muchas voces, muchas voces plurales. No vamos a dejar de hacerlo, vamos a seguir por ese camino", prometió desde el escenario del hotel Hilton.

Respecto a la trayectoria de América, remarcó que el canal "hace muchos años tomó la decisión de hacer vivo" y remarcó que esa decisión "hizo que se forjaran esta cantidad de artistas, periodistas, conductores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, que fuera una escuela para la televisión argentina". "Hoy parece fácil pero hace muchos años era un poco más difícil", observó.

"En América lo que hemos hecho toda la vida es periodismo, periodismo del espectáculo, de la política, del deporte. Siempre hemos hecho periodismo, y hoy no dejamos de hacerlo", indicó y se refirió al contexto social actual: "Hoy en un momento donde la sociedad está crispada, está enojada y no le faltan motivos, también hacemos periodismo".

Además resaltó que "casi la mitad" de su vida la pasó "en este canal" y se emocionó al ver la "cantidad de figuras que pasaron por la pantalla de América", quienes se aparecieron en un video que pasaron antes de la entrega del premio a Vila.

La premiación a Rolando Graña

El periodista Rolando Graña recibió el premio a la mejor labor periodística masculina por América Noticias y el programa GPS. En su discurso, mantuvo sintonía con lo planteado por Vila y defendió al periodismo.

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De esa manera, manifestó que la premiación "llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina" y planteó "que no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacte del odio a los periodistas", en alusión al discurso que Javier Milei sostiene contra los trabajadores de prensa.

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"Están hablando con uno de esos representantes del 95% de los periodistas, que según el presidente, somos basuras humanas, ensobrados, mierdas y todas esas cosas que nos dedican todos los días", enfatizó.

Y luego cerró su discurso: "Según el relevamiento de FOPEA el presidente ha dedicado más de 60 tuits en insultar a los periodistas. A esos insultos, nosotros les respondemos con trabajo".

Con anterioridad, Graña había agradecido su Martín Fierro a APTRA y al directorio de América: "Gracias Daniel Vila, gracias Juan Cruz (Ávila)".

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