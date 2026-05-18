El dolor de Juan Martín del Potro: los importantes recuerdos del papá que robaron de su casa

Juan Martín del Potro atraviesa horas difíciles luego del robo que sufrió en su casa de Tandil. El hecho ocurrió en la vivienda donde reside su madre y generó conmoción tanto en la ciudad bonaerense como entre los seguidores del extenista.
La Policía investiga el asalto ocurrido en la vivienda del ex tenista en Tandil, donde un grupo de delincuentes ingresó rompiendo un ventanal. Las cámaras de seguridad revelaron la participación de al menos tres personas.
Robaron en la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil: se llevaron joyas, relojes y un objeto especial del extenista
Juan Martín del Potro atraviesa horas difíciles luego del robo que sufrió en su casa de Tandil. El hecho ocurrió en la vivienda donde reside su madre y generó conmoción tanto en la ciudad bonaerense como entre los seguidores del extenista.
En un primer momento había trascendido que los delincuentes se habían llevado algunos de los recuerdos más valiosos de la carrera deportiva de Del Potro, como sus medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis. Sin embargo, allegados a la familia aclararon posteriormente que esos objetos históricos permanecen a salvo.
Según indicaron fuentes cercanas a la familia, la mamá del exdeportista descubrió el robo al regresar a la vivienda y encontrar a los perros alterados. Poco después observó que uno de los ventanales del frente estaba roto y sospechan que los delincuentes escapaban justo cuando ella llegaba al domicilio.
Tras la denuncia, personal policial y judicial trabajó durante varias horas en la propiedad para relevar pruebas y analizar las cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento no hay detenidos.
Los ladrones revolvieron distintas habitaciones de la casa, especialmente la de Del Potro y la de su hermana, y se llevaron una importante cantidad de pertenencias personales.
Entre los elementos robados figuran alianzas familiares, joyas, dinero, ropa, raquetas y objetos de valor afectivo vinculados al padre del extenista, fallecido hace algunos años. También trascendió que fueron sustraídos algunos trofeos y medallas menores.
Según las primeras pericias, habrían participado al menos tres personas en el robo. Los investigadores creen que uno de los sospechosos permaneció afuera de la vivienda para alertar sobre posibles movimientos en la zona.
Durante la huida, los delincuentes habrían perdido parte del botín al saltar un alambrado. En el lugar se encontraron distintas pertenencias tiradas, entre ellas remeras, vinchas, muñequeras y cartas.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera y de la SubDDI de Tandil, que continúan analizando registros de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables del robo.