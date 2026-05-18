El dolor de Juan Martín del Potro: los importantes recuerdos del papá que robaron de su casa

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Qué se llevaron los delincuentes

Tras la denuncia, personal policial y judicial trabajó durante varias horas en la propiedad para relevar pruebas y analizar las cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento no hay detenidos.

Los ladrones revolvieron distintas habitaciones de la casa, especialmente la de Del Potro y la de su hermana, y se llevaron una importante cantidad de pertenencias personales.

Entre los elementos robados figuran alianzas familiares, joyas, dinero, ropa, raquetas y objetos de valor afectivo vinculados al padre del extenista, fallecido hace algunos años. También trascendió que fueron sustraídos algunos trofeos y medallas menores.

Según las primeras pericias, habrían participado al menos tres personas en el robo. Los investigadores creen que uno de los sospechosos permaneció afuera de la vivienda para alertar sobre posibles movimientos en la zona.

Hallaron parte de los objetos abandonados durante la fuga

Durante la huida, los delincuentes habrían perdido parte del botín al saltar un alambrado. En el lugar se encontraron distintas pertenencias tiradas, entre ellas remeras, vinchas, muñequeras y cartas.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera y de la SubDDI de Tandil, que continúan analizando registros de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables del robo.