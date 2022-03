Violación en Palermo: ¿a qué penales serán trasladados los seis acusados?

Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Thomas Fabián Domínguez (21), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (24), Ignacio Retondo (22) y Thomas Fabián Domínguez (21) serán trasladados de las comisarías en las que se encuentran alojados, y distribuidos entre los penales de Marcos Paz y Ezeiza, a los pabellones para violadores.

“No hay indicio que indicaría que la medida podría modificarse. Se tiene la semi prueba fehaciente de la comisión del delito, y se determina que el imputado continuará con prisión preventiva”, aseguró Hugo Figueroa, el abogado querellante de la víctima, en diálogo con Crónica.

"Es un hecho que seguirán con prisión preventiva. No está el auto de procesamiento pero en el expediente no hay un pedido de cambio de carátula por resolverse. La carátula es esa y es un delito que no es excarcelable", expresó Figueroa.

"Es una línea de trabajo investigar quién de los acusados habría sido el que le suministró la sustancia a través de la bebida, aunque por el momento es solo una hipótesis", manifestó la defensa de la joven.