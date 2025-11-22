Adorni en el centro: la nueva impronta del Gabinete que quieren los hermanos Milei después del 10 de diciembre

Adorni los convoca para hacer un balance de la gestión y trazar objetivos de cara a los próximos dos años, dijo una fuente de la Casa Rosada a A24.com, que anticipó que el ministro-vocero buscará darle otro ritmo al que le daba Guillermo Francos a la comunicación entre ministros, convocando a reuniones de gabinete ampliadas paralelas a las que encabeza Milei, cada 10 días.

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada

Desde el entorno de Adorni, aseguraron que detectaron algunas “fallas de comunicación” entre los ministerios y admiten que se vienen nuevos cambios en segundas y terceras líneas del gabinete, que podrían incluir, modificaciones en la estructura de "ravioles", como lo llaman en la administración central.

Por ahora sigue firme la mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo, María Ibarzabal, que como secretaria Legal y Técnica de Presidencia, supo construir una fluida relación con el presidente. En cambio, cerca de Adorni -y por ende, de Karina Milei- no descartan más cambios en otros organismos que dependen directamente de Presidencia, como la SIDE. El organismo está hoy en manos de Sergio Neiffert, muy cercano al asesor Santiago Caputo.

Los primos Martín y Lule Menem resultaron empoderados tras el triunfo del armado electoral que impulsaron en la mayoría de las provincias, enfrentando a los gobernadores locales. Ahora toman cada vez más protagonismo en el nuevo sistema de toma de decisiones de la mesa chica de Milei.

Adorni: el tutor de Santilli en las negociaciones por el Presupuesto y las reformas

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al goberador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior.

Como parte de la misma estrategia de centralizar cada vez más el sistema de toma de decisiones, el gobierno de Javier y Karina Milei colocó a Manuel Adorni en el rol de una especie de "tutor" de las negociaciones y acuerdos que teje en cada encuentro el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli con los gobernadores de la oposición dialoguista.

La semana que pasó Adorni y Santilli pudieron mostrar en fotos con gobernadores en la Casa Rosada. Los primeros acuerdos fueron logrados con los mandatarios del PRO e independientes, como Ignacio Torres, de Chubut, Alberto Weretilnek, Río Negro y Rolando Figueroa, de Neuquén quienes tras el anuncio del Gobierno de la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones petroleras, y más fondos para las provincias, prometieron que sus diputados y senadores votarán a favor del Presupuesto 2026.

Algo parecido sucedió con el cordobés Martín Llaryora y con los peronistas Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, que amagan romper con el kirchnerismo en Diputados y en el Senado. Santilli cerro esta semana con una promocionada visita para seducir a Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.