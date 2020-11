"El más amado, el más usado": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale habló sobre los incidentes que se registraron durante el velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada y el comportamiento de los políticos durante el último adiós, al señalar que el astro fue "el más amado, el más usado".

"¿Qué pasó hace instantes? Se desbordó la Casa Rosada. Cientos de personas - entre ellos Barras - tiraron abajo las vallas, coparon el Patio de las Palmeras y llegaron hasta donde estaba el cajón de Maradona. El Gobierno decidió suspender el velorio y mover el féretro hacia un salón privado resguardado por militares y gendarmes".

"Los ministros y el Presidente tuvieron que salir corriendo, Alberto se tuvo que ir y Cristina Fernández se tuvo que resguardar en otro despacho. Conclusión: la familia indignada, triste y dolida por no poder despedir de manera civilizada a Maradona y el mundo observa estupefacto el grosero papelón. Se dan cuenta que no podemos organizar los grandes eventos de la historia argentina".

"A todo eso sumale la evidente utilización política de un velorio popular. Hoy era el día de Maradona, pero algunos de confunden. Indigna, pero es así. Argentina incurre una y otra vez en el pecado de querer politizar a sus ídolos, por más politizados que ellos estén. A Diego lo manipularon desde siempre, desde que se convirtió en héroe hasta el día de su muerte".

"El uso político de una figura tan popular como Maradona no fue patrimonio exclusivo de la Argentina. Líderes de todas partes del mundo buscaron y consiguieron su foto con Diego. El único que no lo usó fue Alfonsín, se limitó a cederle el balcón de la Rosada a la selección campeona del mundo; pero parece que sus discípulos no lo entienden".

"Por eso indigna la complacencia de terceros, que lo necesitaban para esa foto publicitaria para mostrar el logo de una marca o para sellar un acuerdo político con un ídolo herido, ausente. Ese día, Maradona ya no estaba entre nosotros. Pero a ellos no les importó, era más importante explotarlo, exprimirlo y chuparle la sangre. Esa indignidad convivió siempre con Maradona".

"Lo que hace más ruido es que algunos lo sigan usando aún muerto. Se la pasaron retando a la que gente para que no haga reuniones sociales con más de 10 personas, pero no dudaron un segundo en aprovechar políticamente que vaya un millón de personas a la Casa Rosada. Y como frutillita del postre tenemos una pelea de Jardín de Infantes, entre 'Wado' de Pedro y Patricia Bullrich. Una nueva muestra que la política argentina está desconectada de la realidad".