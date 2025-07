Así se saldó la interna libertaria, el plan de Milei para los hospitales públicos y el dato que puede complicar todo

"Nuestro mayor problema después del sábado es que perdimos identidad. Hoy no somos ni anticasta, ni antipolítica, ni liberales”, dice un referente de las Fuerzas del Cielo de los “derrotados” en la interna libertaria. Como otras fuentes del sector, no cree que esta crisis interna tenga impacto directo en la marcha del Gobierno, sino que generará un perjuicio netamente electoral: las listas, tal como quedaron armadas, no tienen la potencia del mensaje que llevó a Milei a ganar las elecciones; no hay caras nuevas, ni renovación… si Milei es presidente fue porque decidió hacer las cosas de una manera diferente -para bien o para mal- y entendió la demanda ciudadana de “romper con todo lo viejo”.