ATE repudió que Javier Milei celebre despidos en el Estado y dijo que la cifra es incorrecta: "No son 50 mil"

Este viernes, Javier Milei habló ante los empresarios en el coloquio de IDEA y en un tramo de su discurso, expresó: "Decían que no se podían tocar empleados públicos: no sólo que llevamos echados casi 50.000 empleados públicos, sino que, además, cada vez que se cae un contrato, en la mayoría de los casos no se renueva".