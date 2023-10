Axel Kicillof apuntó contra Milei, lo comparó con un curandero y aseguró: "Está flojito de papeles"

“¿Hay mucha inflación? Sí. ¿Hay muchas cosas que no andan bien? Sí. ¿Hay frustración? Sí. Milei tampoco va a convencer con argumentos económicos. ¿Qué es lo que ofrece entonces? Un milagro”, señaló el gobernador de Unión por la Patria, y añadió: "Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no se lo resuelve. Consulta a otro médico y tampoco se lo resuelve. Y entonces termina en el curandero y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero lo que aparecen son milagros. Presuntos milagros. Dolarizar”.

Además, Kicillof indicó que Milei es miembro dentro de la academia “de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado y sin ningún peso”, que son los economistas austríacos.

image.png Milei es miembro dentro de la academia “de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado y sin ningún peso”, dijo Kicillof.

“Es una escuela cuyos últimos avances teóricos ocurrieron en los últimos tres decenios del siglo XIX. Más antiguo, más fuera de época, más refutado no puede ser. Es una escuela muy fundamentalista que piensa que el mercado solo resuelve todo. Y a veces brota esta escuela en momentos determinados, generalmente vinculados a determinadas crisis, y obviamente termina con soluciones extremas como la dolarización, que es en realidad una manera de decir que no debe haber ni Estado ni moneda. Es como un terraplanismo en economía. Es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’”, destacó.

Asimismo, indicó que el líder de La Libertad Avanza (LLA) “está flojito de papeles en relación con la casta” porque está rodeado de un sistema de esas características, pese a que lo critica, ya que se codea con gente “que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó”.

“Yo fui diputado. Si no cobraba el sueldo, me moría de hambre porque no tenía otra forma de ingreso. Y tengo una familia. Yo vivo de mi sueldo. El gerente de un supermercado grande gana más que yo y tengo bajo mi responsabilidad 650.000 trabajadores y trabajadoras del Estado”, manifestó Kicillof, al aludir a que Milei dona sus haberes como diputado nacional.

Kicillof, sobre el escándalo de Insaurralde

En la entrevista con el medio español, el mandatario provincial también habló del escándalo por las fotos de su ahora exjefe de Gabinete, Martín Insaurralde, en un yate de lujo en las aguas del Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clérici.

“Yo formo parte de un gobierno de coalición. Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora por muchos mandatos consecutivos, cuarto distrito más grande de la provincia, con una gestión que tiene para mostrar, es parte de esa coalición. No es el gobierno de Axel Kicillof”, sostuvo.

“No sabía que estaba en un yate y eso no es compatible con mi gobierno”, remarcó y aseguró que “si hubiera habido denuncias o sentencias y hechos de corrupción vinculados a eso o a cualquier cuestión, obviamente que hubiese sido un impedimento. No es que quiero tirar la pelota afuera. Lo que pasó es un hecho grave”, acotó.

"Los vínculos que se conocen o se sospechan, o que circulan, no son prueba de determinado delito. El gobierno de la provincia de Buenos Aires regula muchísimas actividades. Yo observo algo y actúo inmediatamente, pero no puedo actuar sobre presunciones”, dijo sobre el escándalo que envuelve al ex de Jésica Cirio.

“Él presenta la renuncia y yo la acepto. Y después todas las explicaciones ante la sociedad las tiene que dar él. Me da bronca, estamos en campaña y ahora es el único tema. Nosotros actuamos e incluso empecé los pasos para disolver la jefatura de Gabinete”.