En medio del fuego amigo de Macri, Patricia Bullrich lleva su pelea electoral con Milei a la Justicia

El que mejor definió la situación fue Facundo del Gaizo, de la Coalición Cívica. “Nos estamos jugando todo. La única alternativa al salto al vacío o q nada cambie es Patricia Bullrich. Este comentario sólo hace daño a JxC”, escribió. Del Gaizo encabeza la lista de legisladores porteños de Jorge Macri en la Ciudad.

Lo que todos los dirigentes plantean por lo bajo es que el principal argumento de campaña de Bullrich es que JxC garantiza mayoría en el Congreso y Milei no. Si Macri dice que va a aportar los legisladores para ser el garante del cambio: ¿Para qué votar a Bullrich?

Tan fuerte fue el clima interno de ruptura que hasta Macri tuvo que salir a aclarar sus dichos en un video: recortó otra parte de la conferencia que dio en Estados Unidos, donde le pide a Milei que ayude con sus legisladores a aprobar las reformas que Bullrich debe implementar en su gobierno.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1709652967014502464&partner=&hide_thread=false Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo. pic.twitter.com/kaBjJ7CJx3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 4, 2023

Tan grande es el fuego amigo que hasta Horacio Rodríguez Larreta se metió en esta nueva pelea entre Macri y Bullrich. "No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio. Un cambio que no signifique un salto al vacío. Y el momento es ahora", salió a respaldar el jefe de Gobierno. Cree que Macri está haciendo con ella lo mismo que en su momento hizo con él.

También habló José Luis Espert, que en su momento fue socio político de Milei y se fue distanciado: “Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei”, escribió.

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de Milei, agregó leña al fuego, pero a favor de Macri: “Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votas a @JMilei y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida #LaLibertadAvanza”, tuiteó.

La denuncia de Bullrich

Mientras tanto, la pelea Bullrich-Milei está en su peor momento. Parecería ser Milei advirtió que la única forma de ganar en primera vuelta es sacarle votos a Bullrich y pegarle donde más le duele: en su pasado peronista.

milei bullrich.png

"Ella era una montonera tirabombas. Ha puesto bombas en jardines de infantes. Participaba de una organización terrorista", dijo Milei a Esteba Trebucq en A24.

Bullrich aclaró muchas veces que ella solo participó de la Juventud Peronista, que no participó en la lucha armada y -confesó- que apoyó a montoneros intelectualmente en algún momento. Tenía 20 años cuando empezó la última dictadura.

Hizo una presentación en Tribunales para evitar que Milei la siga difamando. Una manera de cortar acusaciones infundadas.

Milei cree que necesita recuperar a ese electorado de ultraderecha para avanzar. Por eso en el debate insistió con su discurso pro-dictadura. Habló de “guerra”, justificó a los genocidas, planteó la existencia de un número exacto de desaparecidos (inchequeable porque justamente fue una represión clandestina e ilegal) y habló de “excesos”. La idea de “excesos” habla de que a algún eslabón inferior se le fue la mano. En este caso existió un plan sistemático de exterminio, con centros clandestinos de detención, secuestros de militantes, apropiación de niños, entre otros delitos cometidos desde el máximo poder del Estado.

La presentación de Bullrich contra Milei busca cerrar cualquier grieta. La denuncia judicial, que llevaron adelante sus letrados Julián Curi y Lucas Inicco, demanda a Milei por:

*Incitación a la violencia colectiva

*Instigación a cometer un delito determinado contra una persona o institución,

*quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

*Calumnias e injurias

Son delitos que contemplan hasta seis años de preisión.

"Las manifestaciones asertivas efectuadas por el candidato Javier Milei en un medio de comunicacion masivo, en el contexto de la campana politica, revisten una inusitada gravedad institucional que no se ha visto en la historia democratica argentina”, dice Bullrich en la presentación.

“El mensaje es claro: con Patricia Bullrich no se negocia, no se dialoga, no se establece una conversacion democratica; a los terroristas se los combate y se los excluye de la reglas de la democracia. Esa exclusion tambien puede ser violenta”, suma.

Por otro lado, plantea que las acusaciones son falsas: “no solamente nunca tuve intervencion en algun hecho vinculado a la colocacion de explosivos en jardines de infantes, sino porque no se registra atentado alguno de tales caracteristicas en la Republica Argentina”

La denuncia requiere que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Victimas (CELTYV) detalle algunos datos históricos. Se trata del centro que encabeza Victoria Villaruel, candidata a vice de Milei:

*La cantidad de atentados en jardines de infantes entre 1969 y 1980.

*Las víctimas de los atentados;

*Los autores de los atentados;

*Actuaciones policiales o judiciales

*Registros periodísticos

Además pide citar a declarar a Villaruel.

La denuncia de Milei

javier milei 4.jpg

Milei también decidió judicializar la campaña. En este caso fue contra el Gobierno. Hizo una presentación judicial para frenar la adjudicación de obras públicas.

"La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones, mi legitimación para solicitarla es evidente”, dice el escrito.

Además solicita "evitar el pase de empleados públicos a planta permanente, el freno de contrataciones en distintas áreas, decretos relacionados con regulaciones que impactan en la política nacional de comercio exterior, la designación de cargos jerárquicos del ENRE, la revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, la licitación del espectro 5G y la adjudicación de contratos para la emisión y entrega de DNIs y pasaportes, entre otras medidas"

El Gobierno contestó que va a seguir gobernando hasta el final. Quiere evitar ser un pato rengo anticipado.

Los dilemas del peronismo

El oficialismo también tiene abierto otro frente judicial. Es por el escándalo de Insaurralde, donde se acumulan distintas causas en Tribunales. Insaurralde tendrá que dar las explicaciones que considere. El problema en este caso es la repercusión que pueda tener en la campaña. Se sabe que las causas también hacen que se siga hablando del tema.

Alberto Fernández se mostró indignado con el affaire de Insaurralde y el yate. Fue justo el mismo día que la Corte pidió cerrar la causa por la fiesta de Olivos. Todo tiene que ver con todo.

Olivos gate}.webp La Corte Suprema cerró definitivamente la causa por la “Fiesta de Olivos” (Foto: Telam).

La primera encuesta que se difundió tras la foto de Olivos detectó que el 91% de la gente había leído o visto algo de la foto; 76% lo consideraba grave o muy grave. 11,7% de la gente manifestó que cambiaría su voto a partir de la difusión de esas imágenes y 12,6% no lo tenía decidido.

Analistas creen que la difusión de los videos del yate podría tener un efecto parecido en la opinión pública.

La consultora Ad Hoc hizo un relevamiento de todas las menciones en redes sociales que tuvo el viaje en yate de Insaurralde. El tema batió todos los récords. Aunque se observa que las menciones al tema en general comenzaron a descender el lunes 2 de octubre y mantiene la tendencia a la baja el martes 3.

El 86,6% tiene un sentimiento negativo respecto a la noticia. Una buena para Massa y Kicillof. A partir del lunes, cuando tomaron la decisión de sacarlo de todos los cargos y candidaturas bajaron las menciones de los dos candidatos respecto al tema.

¿Qué hacer con el corte de boleta?

En Provincia hay preocupación. Hay miedo al Corte de boleta extremo. Desde la campaña nacional lo advierten.

El martes por la noche hubo una cumbre de la agrupación “mayoría peronista” que encabeza el exviceministro de Desarrollo social Gustavo Aguilera. Hubo 200 dirigentes y militantes territoriales que se congregaron con una preocupación central: el corte de boleta.

Fue Agustín Rossi, candidato a vice; y Santiago Cafiero, canciller y dirigentes de San Isidro. La preocupación es que muchos intendentes terminen aceptando el corte de boleta o el delivery de boletas para salvar sus territorios pero que dejen librada a su suerte la fórmula nacional.

Rossi-Aguilera.jpeg

También participaron la vicepresidenta del PJ de Campana, María Eugenia Giroldi, el candidato a intendente de Vicente López, Lucas Boyanosky, la senadora provincial bonaerense Sofía Vannelli, el exintendente de Lanús Darío Díaz Perez y Lorenzo Beccaria, dirigente de Vicente López. entre otros.

Después del encuentro se emitió un documento de la agrupación: “Como militantes del peronismo que se construye desde los territorios, en permanente apertura y búsqueda de representación de mayorías, llamamos al conjunto de compañeras y compañeros a militar en cada familia, en cada calle, en cada barrio, la boleta completa de nuestros candidatos”.

boleta completa.jpeg

El tema se mira con mucha atención en el comando de campaña nacional. Aunque por ahora tratan de ponerle paños fríos al asunto: “La diferencia está porque en las categorías provinciales votan solamente los extranjeros. No hubo tal corte de boleta”, planteó a A24.com una alta fuente de la campaña de Massa. Pero el fantasma sobrevuela.