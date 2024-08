En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre las declaraciones de Tamara Pettinato en su ciclo de streaming. "Es una mujer que se defiende. Yo no voy a decir absolutamente nada, más que tiene razón. Ella es una víctima de un idiota que la grabó pero ella además si hubiese ido 20 veces fuera de la pandemia a acostarse con Alberto sería una más y no tengo por qué meterte. Es la vida privada, ya lo dije el primer día, ella no es la mala de la película", aseguró el conductor.