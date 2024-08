En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre la personalidad de los dictadores en el mundo. "Permitimos que nos aumenten los impuestos, que no nos hagan calles, que nos roben todos los días y no haya justicia". "Me parece que ya no nos queda tanto tiempo a los grandes para seguir esperando que no nazca un nuevo dictador, creo que hay que combatir ahora con palabras lo que después no vamos a poder combatir con el voto", afirmó el conductor.