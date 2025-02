Berni se expresó a favor de la baja de edad de imputabilidad y apuntó contra el Poder Judicial

"Para todos aquellos que ahora quieren sacar rédito político de una muerte desgraciada, que por lo menos lean, que no sean tan incultos, que no sean tan caranchos, que no sean tan especuladores. Porque la ley penal juvenil de la provincia de Buenos Aires le permite con facultades discrecionales a un juez encerrar con pena a un menor", señaló el exministro bonaerense.

Sergio Berni apuntó contra el Poder Judicial por la inseguridad

En diálogo con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24, Berni apuntó: "Uno de los tres poderes tiene absoluta responsabilidad para que estas cosas no pasen" y cuestionó a la jueza y la fiscal que "dejaron en libertad al asesino" de Kim, la nena de 7 años, "que hace un mes fue detenido".

Y afirmó que "el problema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires" es la Justicia y la dirigencia política. "Fíjese lo que ha pasado en todas las últimas muertes en la provincia de Buenos Aires. Si no fueron menores, fueron mayores que deberían estar encerrados por delitos que ya cometieron. Entonces, se da cuenta de que tenemos lo que tenemos porque en realidad la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, de todo el arco político, le interesa a dos pepinos", expresó.

"En la provincia de Buenos Aires, la ley penal juvenil permite que un juez, sin siquiera una sentencia previa con el poder discrecional, aplique medidas de encierro. O sea, por lo tanto, aquellos que dicen que el problema de la inseguridad de los que producen los menores es porque hay que bajar la ley de imputabilidad, es falso, porque los jueces tienen poder mucho más discrecional que un juez de mayores", marcó.

Berni se expresó a favor de la baja de edad de imputabilidad

"Soy el principal promotor de la baja de la imputabilidad, ¿y sabe por qué? Porque soy peronista. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra doctrina dice que los únicos privilegiados son los niños", señaló el ex ministro.

Y continuó: "Un chico que incurre en la delincuencia, ¿usted cree que lo privilegia dejándolo en libertad? No, lo convierte en un futuro asesino y lo condena a que pase toda su vida en la cárcel. Estas son las cosas que hasta ideológicamente, ni siquiera aquellos que tienen que comprenderlo, se toman el trabajo de analizarlo, ¿no? Y lamentablemente todo este revuelo progresista que lamentablemente nos copó nuestro espacio político, que son progresistas, con la desgracia de los demás..."

"Además, no estoy de acuerdo con que tenga una edad fija, porque usted no puede condenar a una persona hasta una cierta edad. Así como cuando un juez pide saber si una persona es inimputable porque tiene alguna alteración mental, bueno, para los chicos tiene que ser en cada caso concreto una evaluación, y tenga la edad que tenga, si comprendió la criminalidad del acto que llevaba adelante, tiene que ser juzgado con pena de menores, pero por sobre todas las cosas, tiene que ser rehabilitado", detalló sobre el asunto.

En esa línea, indicó que "no puede poner un límite etario con una edad, usted lo que tiene que saber, si el chico comprendió la criminalidad del acto que estaba llevando adelante, que en definitiva de eso se trata la imputabilidad, entonces tiene que ver con cuestiones psiquiátricas, tiene que ver con cuestiones fisiológicas, tiene que ver con cuestiones jurídicas, tiene que ver con cuestiones constitucionales".

Según Berni, bajó la inseguridad en la provincia

El ex ministro detalló que "en el 2001, en la provincia de Buenos Aires morían 11 personas por día. Del 2001 a ahora se bajó a menos de 3. Eso quiere decir que en la provincia de Buenos Aires se trabajó y los resultados son posibles".

"En los últimos 30 días, los homicidios, si no fue por menores, fue por gente que tenía ya condena y tenía que estar presa. Eso es culpa de uno de los poderes que está muy cómodo mientras muchos le siguen echando la culpa a la policía o le siguen echando la culpa al Ministro de Seguridad y no asumen la responsabilidad que les compete", volvió a cargar contra el Poder Judicial.

Y señaló: "Me parece que en seguridad usted no puede hablar de exitosa. Usted lo que tiene que hablar es con datos estadísticos".

"En un país donde se va profundizando la degradación social...De la seguridad tiene que hacerse cargo el Estado, y tiene un gobierno que dice que el Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Entonces, ¿cómo quiere que vaya a cabo eso?", marcó.

Y cuestionó: "¿Dónde están todos los institutos que tiene el Estado de Menor para que este chico haya sido contendido? El problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un problema complejo, es un problema que requiere de la participación coordinada de múltiples actores, porque el delito en la provincia de Buenos Aires es de característica multiagencial. Entonces, mientras se siga pensando que el problema de la inseguridad es más patrullero o más policía, seguimos sin entender el problema de la inseguridad".