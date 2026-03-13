Buscan a una adolescente de 14 años que se fue de su casa después de dejarle una carta a sus padres

La familia logró reconstruir parte del recorrido inicial gracias a cámaras de seguridad. Dana fue vista saliendo desde la zona de avenida Brasil al 3000 y caminando por la calle La Rioja. A las 9:53, una cámara la registró en la intersección de La Rioja y avenida Caseros. En ese momento vestía una campera gris claro, una remera negra y un pantalón de jean, según detalló la familia.

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En las cartas que dejó, la adolescente mencionó problemas vinculados a su situación escolar. Según relató su padre, la familia había descubierto recientemente que no había aprobado algunas materias. “Se ve que no venía bien, aunque a nosotros nos decía que sí, y tenía esto como un plan de escape”, explicó.

Los padres también supieron después que la adolescente había hablado del tema con su hermano menor, de 10 años. “Él nos dijo que ella estaba planeando todo esto. Le comentó en reiteradas ocasiones que tenía planeado irse. Pero él, protegiéndola, nunca nos dijo nada. Él no sabía que Dana era capaz de hacerlo realmente”, indicaron los padres.

La familia asegura que no hubo discusiones ni conflictos recientes que anticiparan una decisión así. “No hubo ninguna situación traumática. Solamente no nos dijo la verdad y, el día de la inscripción, se fue”, agregó el padre.

El rendimiento académico y la preocupación por un engaño

Dana nunca había tenido conductas similares ni problemas con sus compañeros del colegio. Para sus padres, el único factor que aparece mencionado en las cartas es la preocupación por el rendimiento académico.

Antes de salir, la adolescente se llevó su computadora portátil, el celular, la tarjeta SUBE y dinero que, según dijo en mensajes posteriores, había estado guardando.

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Durante las primeras horas después de irse, Dana mantuvo contacto con algunas amigas y respondió algunos mensajes de sus padres. Sin embargo, alrededor de las 15 dejó de contestar. “Me dijo que me quede tranquilo, que iba a estar bien, que sabía mantenerse en la calle, lo cual me da mucha preocupación porque no es así”, remarcó el padre.

En otro intercambio, la adolescente aseguró que tenía dinero ahorrado y que había planeado irse desde hacía tres años. También mencionó que pensaba alquilar un departamento y que supuestamente ya tenía arreglado un trabajo, lo que incrementó la preocupación de la familia ante la posibilidad de que alguien pudiera estar engañándola.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la comisaría de Parque Patricios y la familia continúa buscándola en la zona.

Dana Magenta mide 1,68 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro ondulado. Presenta una cicatriz vertical en la ceja derecha y un lunar grande en el lóbulo de la oreja derecha. Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse con la policía o con la familia.