El desgarrador descargo de la madre de Loan contra Laudelina por la desaparición de su hijo
En la audiencia preliminar para definir el futuro debate oral y público por la desaparición de su hijo, María Noguera expresó su angustia y reclamó respuestas a los acusados.
“Que Laudelina me diga cómo está mi hijo". reclamó este viernes la madre de Loan.
En plena audiencia preliminar, realizada para definir la organización del futuro juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, su madre, María Noguera, no ocultó la angustia que atraviesa tras casi 20 meses sin noticias sobre el paradero de su hijo, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Al ingresar al auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, donde se desarrolló la jornada, fue tajante ante los medios: “No aguanto más”, reconoció.
En su reclamo, la mujer apuntó contra los principales acusados de la sustracción y ocultamiento del menor, en especial su tía Laudelina Peña y el matrimonio integrado por Carlos Pérez, ex capitán de la Armada retirado, y María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal. “Quiero que se quiebren y digan dónde está”, manifestó.
Dirigiéndose directamente a su familiar, agregó: “Que Laudelina me diga cómo está mi hijo, dónde está, si está comiendo o no. Yo no sé nada de Loan. Ella sabe muy bien qué pasó”.
Insistió en que ambos conocen los detalles de lo ocurrido y recordó el contexto de ese día: “ Le mandé a Loan para que se lo dé a su abuela, no para que lo secuestren”.
“Quiero encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad qué pasó, encontrarlo sano y salvo”, agregó la mujer en su relato. Y enfatizó el peso del tiempo transcurrido: “Que alguien me diga dónde está Loan, yo quiero saber, quiero traer a mi hijo, ya un año y ocho meses que no sé nada de él, yo no aguanto más”.
La audiencia se centró en la admisión de pruebas y testigos (161 propuestos en total) y también revisó la fecha del juicio oral, inicialmente fijada para el 7 de octubre de 2026, con sesiones los miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre. Esta fecha podría adelantarse, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo hoy.
Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal pidieron adelantar el debate por considerarlo revictimizante para la familia, tras tanto tiempo sin respuestas. Tras los argumentos y un cuarto intermedio, el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Bracco, aceptó reconsiderar la fecha y fijará una más próxima en los siguientes días.
Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña
En el proceso hay siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor: Laudelina Peña (tía del niño), María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal), Carlos Guido Pérez (ex capitán de la Armada retirado), Bernardino Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi (pareja de Ramírez, cumple arresto domiciliario) y Walter Adrián Maciel (ex comisario, acusado como partícipe necesario y encubrimiento agravado).
A estos se suman diez imputados por entorpecimiento o desvío de la investigación en una causa conexa, lo que eleva el total a 17 imputados en el juicio oral unificado, con siete fiscales federales a cargo.