El desgarrador descargo de la madre de Loan contra Laudelina por la desaparición de su hijo

“Quiero encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad qué pasó, encontrarlo sano y salvo”, agregó la mujer en su relato. Y enfatizó el peso del tiempo transcurrido: “Que alguien me diga dónde está Loan, yo quiero saber, quiero traer a mi hijo, ya un año y ocho meses que no sé nada de él, yo no aguanto más”.

La audiencia se centró en la admisión de pruebas y testigos (161 propuestos en total) y también revisó la fecha del juicio oral, inicialmente fijada para el 7 de octubre de 2026, con sesiones los miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre. Esta fecha podría adelantarse, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo hoy.

Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal pidieron adelantar el debate por considerarlo revictimizante para la familia, tras tanto tiempo sin respuestas. Tras los argumentos y un cuarto intermedio, el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Bracco, aceptó reconsiderar la fecha y fijará una más próxima en los siguientes días.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña

loan-acusdos

En el proceso hay siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor: Laudelina Peña (tía del niño), María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal), Carlos Guido Pérez (ex capitán de la Armada retirado), Bernardino Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi (pareja de Ramírez, cumple arresto domiciliario) y Walter Adrián Maciel (ex comisario, acusado como partícipe necesario y encubrimiento agravado).

A estos se suman diez imputados por entorpecimiento o desvío de la investigación en una causa conexa, lo que eleva el total a 17 imputados en el juicio oral unificado, con siete fiscales federales a cargo.