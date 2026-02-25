La desaparición de Leevon Kennedy: el impactante dato que reveló Ángel de Brito y encendió todas las alarmas

La reconstrucción de su historia sumó otro capítulo llamativo cuando Alejandra Maglietti recordó detalles que la propia Leevon había difundido sobre su pasado. “Durante su adolescencia y su infancia, contado por ella misma, estuvo escondida en la selva amazónica”, repasó la panelista, en referencia a la versión que indicaba que habría crecido prácticamente aislada, en un entorno selvático que explicaría su singular cosmovisión.

Más allá de las teorías y extravagancias, De Brito destacó un rasgo que siempre le resultó indiscutible: “Es sumamente inteligente, habla seis idiomas. Un día en LAM la puse a prueba pidiéndole que hablara en alemán y empezó a hablarlo perfectamente”.

Entre los hitos que alimentaron su figura también apareció un supuesto vínculo sentimental con David Bowie, una historia que ella misma difundió y que terminó de construir su aura enigmática.

El recuerdo más terrenal, y también polémico, fue aquel episodio en un local de un conocido supermercado, cuando fue demorada por intentar llevarse queso brie sin pagar. “Una vez le hicimos un móvil y había sido detenida porque había robado en un supermercado Carrefour queso brie”, evocaron en la mesa. Y Denise Dumas aportó la cuota de ironía: “Es que ella no come queso cremoso, solo come queso brie”.

Entre risas, desconcierto y anécdotas insólitas, la incógnita quedó instalada. Aquella mujer que aseguraba manejar información sensible y que construyó un relato digno de una serie política hoy no aparece en el radar mediático. Y la pregunta que lanzó Ángel De Brito sigue resonando: ¿dónde está Leevon Kennedy?

¿Qué fue lo último que se supo públicamente de Leevon Kennedy?

En julio de 2025, el nombre de Leevon Kennedy volvió a circular en redes sociales, aunque esta vez por un motivo que encendió las alarmas entre sus seguidores. La mujer que durante años recorrió distintos programas de la televisión argentina asegurando ser hija de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe fue noticia tras conocerse que se encuentra internada en una clínica del barrio porteño de Palermo.

La información apareció el 21 de julio a las 20:43 en su cuenta de X (ex Twitter), donde un mensaje breve y directo sorprendió a quienes la siguen: “Leevon Kenedy se encuentra internada en una clínica de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Recen por ella. Gracias”.

Por el tono del posteo, todo indicaría que el mensaje habría sido escrito por alguien de su entorno. Sin embargo, el impacto fue inmediato y las respuestas no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios se leyeron frases como: “Esta vida no es nada sin vos Lee. Te amamos”, “Leevon te envío toda la fuerza cósmica que me sea dada para que te recuperes pronto!! Kisses”, “Que Dios la ilumine” y hasta un llamativo “por el amor de Kennedy, cadena de orashion”.

Lo cierto es que ese mensaje fue lo último que se supo oficialmente sobre su estado de salud. Hasta el momento no trascendieron detalles médicos ni el motivo de la internación.

Dos días antes, el 19 de julio, Leevon había publicado un enigmático tuit que hoy cobra otro significado. Allí se quejaba por la escasa cantidad de seguidores y anticipaba, fiel a su estilo grandilocuente, un futuro de reconocimiento y éxito económico: “Guarden este Twuit! Hoy no tengo followers en X. En un futuro no muy lejano esta pequeña cuenta pasará a costar millones de dólares. Por ahora sigan con la burla, la shadowban. Yo sólo observo y me divierto. ¡Viva la vida! Leevon Kennedy”.

Desde entonces, silencio. Sin nuevos posteos ni información adicional, el último dato concreto sobre Leevon Kennedy es el anuncio de su internación, que mantiene en vilo a quienes la siguen y alimenta una vez más el misterio alrededor de su figura.