Ángel de Brito reveló el paradero de Leevon Kennedy tras meses de desaparición y hay preocupación
Tras meses sin actividad en redes y en medio de versiones cruzadas sobre su desaparición, el periodista Ángel de Brito confirmó que logró conocer qué ocurrió con Leevon Kennedy. Enterate.
26 feb 2026, 16:40
Después de un largo período sin señales públicas y en medio de fuertes especulaciones, finalmente se supo qué ocurrió con Leevon Kennedy. La mediática, que durante años recorrió distintos programas de televisión con polémicas declaraciones sobre su identidad y su historia familiar, llevaba meses sin actividad en redes sociales y sin responder mensajes, lo que generó creciente inquietud.
La preocupación tomó mayor dimensión cuando Ángel de Brito contó en su ciclo de streaming que no lograba comunicarse con ella. En Ángel responde, el programa que conduce por Bondi Live, el periodista explicó que hacía tiempo había perdido contacto y que incluso su número ya no aparecía en WhatsApp.
Horas después, el conductor amplió la información desde su cuenta de X y confirmó el dato que despejó el misterio: "Está internada en una clínica psiquiátrica", escribió, revelando así la situación actual de Leevon.
Pero eso no fue todo. De Brito también aportó contexto sobre lo ocurrido en los meses previos. "Tras seis meses desaparecida de redes, se supo que ya había estado internada el año pasado por decisión familiar en la provincia de Buenos Aires y desde entonces no tuvo actividad pública", detalló, dando cuenta de que no se trataba de un episodio aislado.
Además, se refirió a los mensajes que la mediática habría enviado antes de su nueva internación. "Sus últimos mensajes hablaban de un supuesto atentado contra su vida", expresó el periodista, en referencia a dichos que habrían generado alarma en su entorno más cercano y que, según trascendió, influyeron directamente en la decisión de sus familiares de intervenir.
¿De qué vivía Leevon Kennedy?
Tiempo atrás, en sus redes sociales, Leevon Kennedy aseguró que se dedicaba al arte. Se presentaba como artista plástica y compartía imágenes de sus propias obras que, según contaba, formaban parte de una galería ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Allí, afirmaba, sus trabajos se comercializaban a valores que iban desde los 4.500 hasta los 10 mil dólares.
Esa faceta artística convivía con su perfil mediático, que durante años la mantuvo en el centro de la escena televisiva. Sin embargo, no era el único rasgo llamativo de su personaje público: Kennedy también decía ser vidente, una declaración que generó tanto curiosidad como burlas en redes y programas de espectáculos.
Su figura siempre estuvo rodeada de polémicas, muchas veces potenciadas por sus propias declaraciones. Entre afirmaciones extravagantes y apariciones televisivas, construyó una identidad que oscilaba entre el misterio, la provocación y la exposición constante.
Pero el episodio más terrenal, y también uno de los más comentados, fue aquel incidente en un supermercado, cuando fue demorada tras intentar llevarse queso brie sin pagarlo. La frase que lanzó en ese momento, “Queso brie o nada”, quedó grabada como una postal insólita de su historia pública.