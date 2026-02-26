Ángel de Brito reveló el paradero de Leevon Kennedy tras meses de desaparición y hay preocupación

Además, se refirió a los mensajes que la mediática habría enviado antes de su nueva internación. "Sus últimos mensajes hablaban de un supuesto atentado contra su vida", expresó el periodista, en referencia a dichos que habrían generado alarma en su entorno más cercano y que, según trascendió, influyeron directamente en la decisión de sus familiares de intervenir.

Ángel de Brito sobre Leevon Kennedy

¿De qué vivía Leevon Kennedy?

Tiempo atrás, en sus redes sociales, Leevon Kennedy aseguró que se dedicaba al arte. Se presentaba como artista plástica y compartía imágenes de sus propias obras que, según contaba, formaban parte de una galería ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Allí, afirmaba, sus trabajos se comercializaban a valores que iban desde los 4.500 hasta los 10 mil dólares.

Esa faceta artística convivía con su perfil mediático, que durante años la mantuvo en el centro de la escena televisiva. Sin embargo, no era el único rasgo llamativo de su personaje público: Kennedy también decía ser vidente, una declaración que generó tanto curiosidad como burlas en redes y programas de espectáculos.

Su figura siempre estuvo rodeada de polémicas, muchas veces potenciadas por sus propias declaraciones. Entre afirmaciones extravagantes y apariciones televisivas, construyó una identidad que oscilaba entre el misterio, la provocación y la exposición constante.

Pero el episodio más terrenal, y también uno de los más comentados, fue aquel incidente en un supermercado, cuando fue demorada tras intentar llevarse queso brie sin pagarlo. La frase que lanzó en ese momento, “Queso brie o nada”, quedó grabada como una postal insólita de su historia pública.