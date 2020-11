Castells y sus militantes entraron por la fuerza a la sede del gobierno porteño

Castells, al ingresar en el edificio del gobierno de la Ciudad (Foto: captura de TV).

Militantes que responden a Raúl Castells treparon la reja e ingresaron este martes por la fuerza a la sede del gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios, en reclamo de que algún funcionario les reciba una petición.

"Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. Hace dos horas estamos acá y no quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños”, afirmó el líder del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), quien reclamaba además por asistencia a desocupados.