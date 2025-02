Causa Seguros: la Justicia rechazó la recusación pedida por Alberto Fernández para desplazar a Ercolini

Alberto Fernández se presentó el lunes pasado ante el juez Boico y aseguró que Ercolini no era imparcial en las causas que lo involucran. Para demostrar esto, se entregaron en la audiencia páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Estas pruebas, según el exmandatario, probarían que ambos tenían una relación personal y académica que luego finalizó.

alberto tribunales.png Alberto Fernández en Comodoro Py pidió la recusación de Julián Ercolini.

A pesar de ello, para Boico esos diálogos no sirven porque se presentaron tarde. Además, el camarista dijo que no hay datos del teléfono donde se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce quién es el titular del teléfono desde donde se constatarían esas imágenes y que tampoco se entregó el celular para que sea peritado.

La Cámara Federal decidirá por sorteo si sigue Ercolini

En ese contexto, Ercolini completó este miércoles la ronda de 39 indagatorias en el expediente de la causa, y quedó habilitado a definir la situación procesal de Fernández y los otros imputados. Sin embargo, el viernes la Cámara Federal decidirá por sorteo si el magistrado sigue, o no, a cargo de la Causa Seguros.

Por este caso, Alberto Fernández fue la primera persona que se presentó a indagatoria, el 27 de noviembre. Días después, pasaron los demás imputados, entre los que figuran el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero.

Luego de esa situación, la defensa del ex mandatario comenzó a trabajar en apartar a Ercolini de la causa, pero el 4 de diciembre el juez rechazó in limine el primer planteo de recusación. Desde ese momento, el caso quedó en la Sala II de la Cámara Federal.