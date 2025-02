Alberto Fernández insiste con apartar al juez Ercolini de la Causa Seguros: "Enemistad manifiesta"

Alberto Fernández acusó al juez de tener una "enemistad"

La audiencia se realizó ante el camarista Roberto Boico de la sala II del tribunal de apelaciones. El expresidente concurrió junto a su abogada Mariana Barbitta, donde expuso los motivos por los cuales considera que el juez tiene una "enemistad manifiesta" hacia su persona y debería ser apartado del caso.

Allí, Fernández expresó: "Soy una víctima de Ercolini en las dos causas. Los abusos que he presenciado son incontables".

Según fuentes judiciales, el expresidente aseguró que tenía un vínculo estrecho con el magistrado, pero que con el tiempo se fue deteriorando, producto de su trabajo en la Justicia.

alberto fernandez comodoro py.jpg Alberto Fernández presentandose ante la justicia.

El primer "encontronazo" ocurrió cuando Ercolini procesó a Cristina Kirchner; el segundo fue con la causa de Gils Carbo y el tercero fue la detención de Fabián De Sousa y Cristóbal López. El último fue el tema de Lago Escondido: "Ahí ya no teníamos relación, pero hice declaraciones muy críticas hacia él, por eso está cobrando venganza".

Por otro lado, señaló: "En la causa de Fabiola di todo y ella no aportó absolutamente ninguna prueba. Hasta la querellante (por Yañez) sabe cómo me trata Ercolini. No estoy paranoico, lo vivo".

"Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido", lanzó Fernández.

Los chats entre el juez Ercolini y Alberto Fernández

Su abogada también expuso en la audiencia y aportó seis páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Son mensajes de WhatsApp de octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Los chats son del 3, 5, y 9 de octubre de 2017, y dos días de 2018: 9 y 16 de marzo.

En la primera conversación, del 3 de octubre de 2017, Fernández y Ercolini acordaron encontrarse para mantener una charla en persona. El juez propuso su despacho como lugar de encuentro, pero el expresidente lo invitó a su departamento en Puerto Madero.

El 5 de octubre volvieron a escribirse para acordar la supuesta reunión. Finalmente, decidieron verse el 9 en la planta baja del Sheraton Tower, a dos cuadras de Comodoro Py.