Causa Vialidad | La defensa de Cristina Kirchner acusó a los fiscales de un "intento desesperado" por mantener la acusación

“La verdad siempre sale a la luz”, remarcó el abogado de la vicepresidenta.

Vialidad: el abogado Beraldi negó una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez

fiscal-luciani-lazaro-baez-cristina-kirchner.jpg Causa Vialidad: sin la presencia de Cristina Kirchner, se inició el segundo día de alegatos (Foto: Captura de Internet).

Beraldi negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Según la fiscalía, ese día el encuentro fue para emprender el plan “borrar todo” esto es, todo rastro de hambre sido favorecido el empresario por la entonces mandataria con licitaciones por obra pública vial.

En primer lugar, el letrado recordó que el fiscal había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz. Según Beraldi, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Luego aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces Presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro.

En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó la Vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Vialidad: El abogado Dalbón llamó "delincuentes" a los fiscales y dijo que "van a terminar mal"

Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó la exposición del principal defensor Carlos Alberto Beraldi en los alegatos por la causa Vialidad y cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

"Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien", subrayó el letrado al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de "una consecuencia de su actuar".

"Lo que hizo Beraldi mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que cuando termine el juicio van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito", amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, el abogado enfatizó: "Son dos delincuentes que van a quedar fuera de la justicia". Además, definió al tribunal de la causa como "el tribunal del lawfare" compuesto por "los jugadores de fútbol" en referencia a los vínculos de los jueces con el exmandatario Mauricio Macri, y denunció la falta de "Estado de Derecho" en Comodoro Py.

"Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py, sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa. Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda deben estar con el imputado no con la fiscalía", cruzó.