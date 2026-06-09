Comenzó en Paraguay el juicio contra Edgardo Kueider por el caso de los US$ 211 mil sin declarar

Kueider. Comenzó el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay. (Foto: archivo)

Durante su alegato, el fiscal Villalba repasó los puntos centrales de la acusación y adelantó que podría ampliar el encuadre legal del caso incorporando otras modalidades de contrabando contempladas en la legislación paraguaya. En ese sentido, solicitó que el tribunal notifique a la defensa para que pueda prepararse ante esa eventualidad.

Los jueces informaron a ambos imputados que tienen derecho a prestar declaración en cualquier etapa del proceso. Sin embargo, tanto Kueider como Guinsel optaron por no hablar durante esta primera jornada, aunque adelantaron que podrían hacerlo más adelante, conforme avance el debate.

Finalizada esta etapa, comenzó la incorporación de pruebas al expediente. Tras concluir la actividad prevista para el día, el tribunal fijó la continuidad del juicio para el próximo martes 16 de junio a las 10:30.

La causa: más de 200 mil dólares sin declarar en la frontera

La investigación judicial se originó por un procedimiento realizado durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguaçu.

Según el acta confeccionada por el fiscal Edgar Benítez Delgado, efectivos de la Armada paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes de la Policía Nacional interceptaron un vehículo en el que viajaban Kueider y Guinsel.

Kuider detenido El proceso se desarrolla en Asunción ante el Tribunal Especializado en Delitos Económicos. (Foto: achivo)

Durante la inspección, las autoridades encontraron en su poder USD 211.102, además de 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. De acuerdo con la acusación, esas sumas debían haber sido declaradas ante la Dirección Nacional de Aduanas, trámite que no fue realizado.

Por ese motivo, la fiscalía sostiene que ambos habrían incurrido en una tentativa de contrabando al intentar ingresar o trasladar instrumentos monetarios sin la correspondiente declaración ante las autoridades competentes.

Qué sostiene la fiscalía paraguaya

En la acusación se señala que Kueider y Guinsel habrían intentado ocultar el dinero para evitar los controles aduaneros. El Ministerio Público considera que el efectivo secuestrado constituye un instrumento negociable alcanzado por la normativa especial vigente en Paraguay.

Bajo esa interpretación, la fiscalía entiende que el delito subyacente es una tentativa de contrabando, una figura que podría agravarse si durante el juicio prospera la incorporación de nuevas modalidades delictivas planteadas por la acusación.

Con el inicio formal del debate oral, el caso entra en una etapa clave para definir la situación judicial del ex senador argentino, quien enfrenta uno de los procesos más resonantes de los últimos años vinculados al traslado de grandes sumas de dinero en la frontera paraguaya.