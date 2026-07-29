Caso Loan: declaran cuatro testigos y buscan reconstruir las primeras horas de la investigación

El concejal y exintendente de 9 de Julio fue uno de los funcionarios que tuvo contacto con el entonces comisario Walter Maciel durante la madrugada del 14 de junio, horas después de que Loan fuera visto por última vez.

Su declaración podría aportar detalles sobre las comunicaciones mantenidas durante las primeras horas de la búsqueda y sobre la información que circulaba en ese momento.

Gabina Pelozo

La directora del Hospital Juan Romero de 9 de Julio también fue convocada por el tribunal. Su testimonio está relacionado con un episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de junio.

Según declaró durante la investigación, a las 2:13 recibió un llamado en el que le informaron que Loan había sido encontrado y le solicitaron que enviara una ambulancia al lugar indicado.

Sin embargo, cuando el personal sanitario llegó al sitio, un efectivo policial les comunicó que la información sobre el hallazgo del niño era falsa.

Lisandro Alberto Saucedo

El sargento de la Policía de Corrientes participó de las primeras tareas de búsqueda de Loan y también estuvo involucrado en el episodio relacionado con la falsa noticia sobre la aparición del menor.

De acuerdo con su declaración durante la investigación, consultó al comisario Walter Maciel sobre la necesidad de enviar una ambulancia. Luego recibió la indicación de dirigirse al hospital para buscar insumos y regresó junto con personal sanitario.

Saucedo será uno de los testigos que deberá reconstruir ante el tribunal cómo se desarrollaron esas primeras horas de búsqueda.

Roque Nicolás Báez

El cuarto testigo será el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II de Goya de la Policía de Corrientes.

Báez intervino en la coordinación y supervisión de los operativos desplegados desde las primeras horas posteriores a la desaparición del niño. También figura en las actuaciones judiciales como uno de los responsables que llegó al campo durante la madrugada del 14 de junio, cuando se investigaba el origen de la información que indicaba que Loan había sido encontrado.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan

Por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 hay siete personas acusadas: María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal; Carlos Guido Pérez, capitán de la Armada; el excomisario Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Loan desapareció luego de participar de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y ser visto por última vez en una zona cercana a un naranjal.

Además, otras diez personas están imputadas por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.