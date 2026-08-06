En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Estudiantes de La Plata
BLOOPER EN PARQUE PATRICIOS

Insólito: Boca se olvidó a ¡cuatro jugadores! en el Ducó tras la victoria ante Estudiantes

El micro xeneize se retiró del estadio tras el 1-0 ante Estudiantes sin cuatro de sus futbolistas. Debieron dar marcha atrás para buscarlos. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: captura

Foto: captura

Boca Juniors generó constante peligro, jugó con la pelota al pie y dejó hasta el alma para derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, logrando así su primera alegría en el Torneo Clausura. Sin embargo, tras la victoria, se vivió una situación insólita: la delegación xeneize se retiró en el micro oficial pero se olvidó a cuatro futbolistas en la cancha de Huracán y debió regresar de urgencia a buscarlos.

Leé también A un paso de Boca: quién es Enner Valencia, el goleador de tres Mundiales que quiere Riquelme
Enner Valencia

Luego de cambiarse en el vestuario visitante y dialogar un largo rato con los medios de comunicación, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena subieron uno por uno al ómnibus y emprendieron la retirada lentamente de Parque Patricios, con los tres puntos en el bolsillo. Sin embargo, varios integrantes del plantel quedaron rezagados y no llegaron a ocupar sus asientos antes de que el vehículo pusiera primera.

Quiénes fueron los jugadores de Boca que se quedaron varados en el estadio

En una postal digna de la película Mi Pobre Angelito, los futbolistas quedaron varados en el hall central del estadio sin entender lo que sucedía mientras el micro tomaba rumbo por la Avenida Amancio Alcorta.

Los cuatro protagonistas que sufrieron el olvido fueron:

  • Santiago Ascacíbar: autor del único gol de la tarde noche con un remate de cachetada que hizo valer la "Ley del Ex".

  • Álvaro Montero: el arquero colombiano que sumó minutos en cancha.

  • Sebastián Villa: el atacante colombiano que también tuvo acción en el partido.

  • Ángel Romero: el delantero paraguayo que formaba parte de la delegación.

Cómo terminó la insólita situación con el micro de Boca

Afortunadamente para los involucrados, el descuido duró solo un rato. Dentro del ómnibus notaron rápidamente las ausencias del grupo, por lo que el conductor dio marcha atrás y regresó al Palacio Ducó para recoger a los cuatro deportistas que esperaban en la sede del encuentro.

Un momento tan insólito como desopilante para cerrar una jornada positiva en lo deportivo. Boca festejó un triunfazo y casi se retira del estadio con 20 convocados, a pesar de que en la nómina del entrenador figuraban 24 futbolistas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Estudiantes de La Plata
Notas relacionadas
Cómo le fue a Boca haciendo de local en la cancha de Huracán: el historial y los antecedentes
Boca le ganó a Estudiantes en Huracán y logró la primera victoria del torneo
Atención, Boca: recibiría a Deportivo Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar