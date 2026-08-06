Insólito: Boca se olvidó a ¡cuatro jugadores! en el Ducó tras la victoria ante Estudiantes

Santiago Ascacíbar: autor del único gol de la tarde noche con un remate de cachetada que hizo valer la "Ley del Ex".

Álvaro Montero: el arquero colombiano que sumó minutos en cancha.

Sebastián Villa: el atacante colombiano que también tuvo acción en el partido.

Ángel Romero: el delantero paraguayo que formaba parte de la delegación.

Cómo terminó la insólita situación con el micro de Boca

Afortunadamente para los involucrados, el descuido duró solo un rato. Dentro del ómnibus notaron rápidamente las ausencias del grupo, por lo que el conductor dio marcha atrás y regresó al Palacio Ducó para recoger a los cuatro deportistas que esperaban en la sede del encuentro.

Un momento tan insólito como desopilante para cerrar una jornada positiva en lo deportivo. Boca festejó un triunfazo y casi se retira del estadio con 20 convocados, a pesar de que en la nómina del entrenador figuraban 24 futbolistas.