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Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente: (12 × 7) + 7 × 7 - (50 - 9) + 24

Leé también Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Resolución del desafío matemático: (12 × 7) + 7 × 7 - (50 - 9) + 24

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis puede sorprenderte al resolver

12 × 7 = 84 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 84 + 7 × 7 - 41 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 84 + 49 - 41 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 49 = 133 |

133 - 41 = 92 |

92 + 24 = (?)

Resultado final: 116

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si toda la cuenta tuviera que resolverse en el orden en que está escrita. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar atención, memoria de reglas básicas y precisión mental sin necesidad de cálculos largos.

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