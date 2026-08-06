Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

12 × 7 = 84 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 84 + 7 × 7 - 41 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 84 + 49 - 41 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 49 = 133 |

133 - 41 = 92 |

92 + 24 = (?)

Resultado final: 116

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si toda la cuenta tuviera que resolverse en el orden en que está escrita. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar atención, memoria de reglas básicas y precisión mental sin necesidad de cálculos largos.