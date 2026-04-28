Con el respaldo de Milei, Adorni presentará su informe de gestión en Diputados

El operativo de seguridad

La sesión será transmitida en vivo por Diputados TV, como ocurre habitualmente en este tipo de presentaciones. Está previsto que el jefe de Gabinete llegue al Congreso cerca de las 10, en una jornada que contará con un importante operativo de seguridad en los alrededores del Parlamento, donde también se desarrollará la habitual marcha de jubilados en la zona de Plaza Congreso.

La exposición de Adorni

Según estimaciones oficiales, Adorni hablará durante aproximadamente una hora en su exposición inicial. Luego se abrirá la instancia de preguntas por parte de los legisladores, un tramo que podría extenderse hasta seis horas, según indicaron fuentes de su entorno.

En las últimas semanas, el funcionario mantuvo un perfil bajo mientras trabajaba en la preparación de su informe, con el objetivo de responder las casi 2.000 preguntas que quedaron firmes de un total de 4.800 enviadas por diputados de la oposición. Los cuestionamientos no solo apuntarán a aspectos de la gestión, sino también a su situación judicial y patrimonial.

Desde que se desató la controversia, Adorni solo participó de actividades oficiales junto al Presidente y a Karina Milei, en el marco de una estrategia del Gobierno para mostrar respaldo a su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

Su última aparición pública fue este martes, cuando acompañó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un acto de quema de drogas incautadas por fuerzas de seguridad.

En su entorno sostienen que evitará responder sobre cuestiones personales y que se centrará en el informe de gestión. Para eso, estará acompañado por un amplio equipo técnico integrado por funcionarios de distintos ministerios, que lo asistirán con información específica ante eventuales consultas.

En un clima de tensión con la oposición, Adorni recorrió el lunes el recinto de la Cámara de Diputados junto al presidente del cuerpo, Martín Menem, para ultimar detalles sobre su ubicación durante la exposición, que será justo debajo del titular de la Cámara.

Por su parte, sectores de la oposición manifestaron preocupación por la posible presencia de militantes libertarios en el Congreso y anticiparon un escenario de confrontación durante la jornada. Los distintos bloques analizaban en paralelo la estrategia que adoptarán frente a la exposición del jefe de Gabinete.