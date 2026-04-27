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La mesa política definió que todo el Gabinete se sume al respaldo de Milei a Adorni en Diputados

Karina Milei y Manuel Adorni encabezaron una nueva reunión de la mesa política con eje en el seguimiento de todos los proyectos ingresados en el Congreso y los preparativos de la presentación del Jefe de Gabinete este miércoles en Diputados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y todos los ministros acomapañarán a Manuel Adorni el miércoles al Congreso.

Javier Milei y "todos los ministros" acomapañarán a Manuel Adorni el miércoles al Congreso.

En medio de un estricto hermetismo, la mesa política del Gobierno encabezada por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminó de definir este lunes la estrategia para intentar avanzar con todos los proyectos ingresados por el Poder Ejecutivo en el Congreso y los preparativos de la presentación del primer informe del ministro coordinador este miércoles en la Cámara de Diputados.

Leé también "Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso
Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para acompañar a Manuel Adorni durante su informe ante los legisladores. (Foto: archivo).

En el encuentro participaron también como ya es costumbre, los ministros del Interior, Diego Santilli; la senadora, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos del Gabinete, Ignacio Devitt.

Según confió una fuente de Balcarce 50 a A24.com, la reunión culminó este lunes con la certeza de que "está todo armado y organizado para que sea un buen informe de gestión" y con la confirmación de que "asistirán el presidente y todos los ministros" a los balcones para invitados en lo que se espera sea otro contundente gesto de apoyo del gobierno para el jefe de Gabinete.

El funcionario tendrá que responder más de 2000 preguntas que quedaron después de unificar las 4800 inicialmente presentadas por los bloques de la oposición, en su mayoría vinculadas a las causas judiciales en su contra.

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Milei y los ministros estar&aacute;n presentes en Diputados para respaldar a Adorni en su primer informe de gesti&oacute;n ante el Congreso. (Foto: archivo).

Milei y los ministros estarán presentes en Diputados para respaldar a Adorni en su primer informe de gestión ante el Congreso. (Foto: archivo).

Según estimaron en la Casa Rosada, la sesión especial del miércoles, convocada especialmente en Diputados para que Adorni brinde su primer informe de gestión, como lo establece mensualmente la Constitución, está convocada a partir de las 10.30 y se extendería aproximadamente seis horas en total.

Adorni estuvo preparando sus respuestas desde hace más de 20 días, y según estimaron cerca del jefe de Gabinete, su exposición inicial durará alrededor de una hora. "Puede ser menos o más, según lo considere el Jefe de Gabinete", indicaron las fuentes, que no descartaron que en caso de que el clima político con la oposición se salga de cause, Adorni decida terminar antes su presentación.

Sin embargo, en Casa Rosada aseguran que "trabajan para que haya orden" y que la sesión del miércoles "se desarrolle dentro de los márgenes de la institucionalidad".

La apuesta por la agenda legislativa

Otra fuente del oficialismo confirmó que en el encuentro que se extendió por más de dos horas en la oficina de Adorni, en la planta baja de la sede de Gobierno, "hubo un repaso de la agenda legislativa tema por tema".

En el oficialismo admitieron la preocupación por la desaceleración del debate parlamentario, a pesar de los proyectos que ya envió el Poder Ejecutivo, y reiteraron como urgentes la estrategia de avanzar en las reformas a las leyes de Financiamiento Universitario, Discapacidad y, la ley "Hojarasca", en Diputados.

Por otro, hablaron sobre el mapa de apoyos y la necesidad de buscar consensos para sacar cuanto antes las reformas en Salud Mental y la Reforma Electoral que ingresaron la semana pasada por el Senado.

La preocupación del oficialismo radica en conseguir votos para impulsar la reforma electoral con el eje de eliminación de las PASO, y cambios radicales en el sistema de votación con Boleta Única Papel en todo el país, para las elecciones presidenciales de 2027, y la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Entre los temas analizados figuró la postura adelantada por algunos bloques dialoguistas como el PRO y algunos gobernadores aliados, que en los últimos días manifestaron diferencias respecto al proyecto enviado por Milei, sobre todo respecto a la eliminación de las PASO.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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