La mesa política definió que todo el Gabinete se sume al respaldo de Milei a Adorni en Diputados

Karina MIlei y Adorni en el congreso.jpg Milei y los ministros estarán presentes en Diputados para respaldar a Adorni en su primer informe de gestión ante el Congreso. (Foto: archivo).

Según estimaron en la Casa Rosada, la sesión especial del miércoles, convocada especialmente en Diputados para que Adorni brinde su primer informe de gestión, como lo establece mensualmente la Constitución, está convocada a partir de las 10.30 y se extendería aproximadamente seis horas en total.

Adorni estuvo preparando sus respuestas desde hace más de 20 días, y según estimaron cerca del jefe de Gabinete, su exposición inicial durará alrededor de una hora. "Puede ser menos o más, según lo considere el Jefe de Gabinete", indicaron las fuentes, que no descartaron que en caso de que el clima político con la oposición se salga de cause, Adorni decida terminar antes su presentación.

Sin embargo, en Casa Rosada aseguran que "trabajan para que haya orden" y que la sesión del miércoles "se desarrolle dentro de los márgenes de la institucionalidad".

La apuesta por la agenda legislativa

Otra fuente del oficialismo confirmó que en el encuentro que se extendió por más de dos horas en la oficina de Adorni, en la planta baja de la sede de Gobierno, "hubo un repaso de la agenda legislativa tema por tema".

En el oficialismo admitieron la preocupación por la desaceleración del debate parlamentario, a pesar de los proyectos que ya envió el Poder Ejecutivo, y reiteraron como urgentes la estrategia de avanzar en las reformas a las leyes de Financiamiento Universitario, Discapacidad y, la ley "Hojarasca", en Diputados.

Por otro, hablaron sobre el mapa de apoyos y la necesidad de buscar consensos para sacar cuanto antes las reformas en Salud Mental y la Reforma Electoral que ingresaron la semana pasada por el Senado.

La preocupación del oficialismo radica en conseguir votos para impulsar la reforma electoral con el eje de eliminación de las PASO, y cambios radicales en el sistema de votación con Boleta Única Papel en todo el país, para las elecciones presidenciales de 2027, y la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Entre los temas analizados figuró la postura adelantada por algunos bloques dialoguistas como el PRO y algunos gobernadores aliados, que en los últimos días manifestaron diferencias respecto al proyecto enviado por Milei, sobre todo respecto a la eliminación de las PASO.