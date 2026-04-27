El Gobierno reúne a la mesa política para discutir la reforma electoral y el informe de Adorni en el Congreso

En tanto, Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete. "Dará las respuestas que correspondan”, sostuvo Milei al ser consultado sobre el tema.

Reforma electoral, la prioridad del oficialismo

La principal apuesta legislativa del Gobierno pasa por la reforma electoral que impulsa Javier Milei. El proyecto incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Universidades y discapacidad, dos debates complejos

Además del frente electoral, el Ejecutivo deberá resolver cómo avanzar con los proyectos sobre universidades y discapacidad, dos temas que hoy también atraviesan una fuerte disputa judicial.

El Gobierno se negó a aplicar las leyes sancionadas por el Congreso al considerar que implicaban mayores gastos sin establecer una fuente concreta de financiamiento. Sin embargo, la Justicia rechazó ese planteo y ordenó su implementación inmediata.

La administración de Milei apeló ante la Corte Suprema y presentó proyectos alternativos que buscan reducir el impacto fiscal de ambas normas.