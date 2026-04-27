En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Manuel Adorni
Agenda política

El Gobierno reúne a la mesa política para discutir la reforma electoral y el informe de Adorni en el Congreso

Los principales referentes de la administración de Javier Milei mantendrán un encuentro para avanzar con la reforma electoral y analizar proyectos legislativos. También prepararán la presentación del jefe de Gabinete en Diputados.

El Gobierno reúne a la mesa política: reforma electoral

El Gobierno reúne a la mesa política: reforma electoral, el informe de Manuel Adorni, universidades y discapacidad
Leé también El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami
Renunció Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que omitió declarar siete propiedades en Miami

El desafío de Manuel Adorni en Diputados

Un punto central de la reunión será la presentación de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, prevista para este miércoles. Será su primer informe de gestión en el Congreso y llegará en un contexto delicado, marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El jefe de Gabinete deberá responder alrededor de 2.100 preguntas formuladas por los legisladores. De ese total, 66 están directamente vinculadas a la causa judicial que lo involucra.

Milei y Adorni

En tanto, Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete. "Dará las respuestas que correspondan”, sostuvo Milei al ser consultado sobre el tema.

Reforma electoral, la prioridad del oficialismo

La principal apuesta legislativa del Gobierno pasa por la reforma electoral que impulsa Javier Milei. El proyecto incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Universidades y discapacidad, dos debates complejos

Además del frente electoral, el Ejecutivo deberá resolver cómo avanzar con los proyectos sobre universidades y discapacidad, dos temas que hoy también atraviesan una fuerte disputa judicial.

El Gobierno se negó a aplicar las leyes sancionadas por el Congreso al considerar que implicaban mayores gastos sin establecer una fuente concreta de financiamiento. Sin embargo, la Justicia rechazó ese planteo y ordenó su implementación inmediata.

La administración de Milei apeló ante la Corte Suprema y presentó proyectos alternativos que buscan reducir el impacto fiscal de ambas normas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Manuel Adorni
Notas relacionadas
El Gobierno envió al Congreso la reforma electoral: los cambios clave del proyecto
Garrafas más baratas: cómo es el reintegro que permite recuperar parte del dinero
El Gobierno elevó al Senado un proyecto para derogar la Emergencia en Discapacidad e implementar nuevos requisitos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar