En la previa de la presentación de Adorni en el Congreso, Milei vuelve a dar una exposición sobre economía en el Palacio Libertad

"Desenmascarando la mentira keynesiana": Milei titula así uno de sus libros, describiendo la Teoría General de Keynes como un "panfleto" diseñado para justificar el gasto de políticos "corruptos".

Milei estará acompañado en el "debate" sobre "la Teoría General de Keynes" por dos economistas que son habituales en sus exposiciones y que suelen debatir con él sobre economía durante los fines de semana en la residencia de Olivos. Se trata del profesor Juan Carlos De Pablo y de Hernán Ravier, economista y diputado nacional electo por La Pampa, que fue convocado como el "moderador" de la charla entre Milei y "el Profe".

Se trata del segundo discurso en defensa de la marcha del programa económico en dos días. El lunes a la noche lo hizo en la cena ante dirigentes y empresarios de la Fundación Libertad, donde se cruzó sin saludar al ex presidente Mauricio Macri, en momentos en que el PRO comienza a distanciarse de algunos proyectos de reformas como la electoral y la eliminación de las PASO, que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2048950347947733366?s=20&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la Cena Anual 2026 de la Fundación Libertad. pic.twitter.com/iCD47mh4b2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 28, 2026

Expectativas por la sesión especial en Diputados por el informe de Adorni

Reelección de Martín Menem como presidente de Diputados contó con la presencia de Karina Milei, Manuel ADorni y militantes de LLA en las galerías del recinto. Foto Diputados.jpg

El nuevo acto del presidente -el segundo en esta semana- fue convocado a horas de la presentación que preparó la mesa política del Gobierno para acompañar a Adorni este miércoles desde las 10.30 de la mañana ante el Congreso.

El Jefe de Gabinete se presentará mañana "a las 10.30 en la Cámara de Diputados acompañado por Milei" y "todo el Gabinete", según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com. Adorni presentará un informe de gestión en medio de las expectativas por las preguntas que le planteará la oposición sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que lo tiene como protagonista, por la compra de propiedades y gastos en viajes internacionales.

Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezarán la delegación oficial en un hecho inédito desde la instauración de la figura del jefe de Gabinete para este tipo de sesiones, ya que nunca en la historia había asistido un presidente al Congreso, para presenciar desde los balcones del recinto, el discurso de su principal funcionario que lleva adelante la administración central del Estado.

El mensaje de Javier y de Karina Milei es "Adorni somos nosotros" y para eso pidieron asistencia perfecta de todos los ministros y principales funcionarios del Gobierno.

La sesión será transmitida en vivo desde el canal Diputados TV, como es costumbre para este tipo de sesiones. El Jefe de Gabinete arribaría al Congreso cerca de las 10 de la mañana.

Según estimaciones oficiales, el discurso inicial del jefe de Gabinete duraría alrededor de una hora, para después abrir el espacio a preguntas de los legisladores, mecanismo que podría extenderse hasta por seis horas, según admitieron fuentes cercanas a Adorni.

Adorni pasó los últimos 20 días con muy bajo perfil, con el armado de su presentación para responder las casi 2.000 preguntas que quedaron firmes de las 4.800 que habían enviado los diputados de la oposición, que apuntarán no solo cuestiones de la gestión, sino también a su situación judicial y patrimonial.

Desde el conflicto, el funcionario solo participó de actos oficiales junto al presidente y a Karina Milei cuando la cúpula del Gobierno decidió salir a mostrar todo el apoyo a la continuidad del jefe de ministros.

El ultimo acto público de Adorni fue este martes cuando acompañó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la quema de drogas incautadas por las fuerzas de seguridad.

Karina Milei y Manuel Adorni en Casa Rosada con Granaderos en otro acto de respaldo al jefe de Gabinete. Foto Presidencia.

En el entorno del jefe de gabinete aclaran que Adorni evitará responder sobre cuestiones personales y que se limitará al informe de gestión, para lo cual se llevará al Congreso un extenso equipo de funcionarios de todos los ministerios para que lo asistan con datos concretos ante preguntas técnicas de gestión.

En un clima de fuerte tensión con la oposición, Adorni visitó en las últimas horas del lunes el recinto de la Cámara de Diputados junto al presidente Martín Menem, para terminar de definir los últimos detalles sobre el lugar donde ubicarán para que hable el jefe de Gabinete, justo debajo del presidente de la Cámara. Así lo lo hizo la última vez el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en medio de críticas de la oposición, se retiró en esa oportunidad del recinto antes de terminar formalmente la sesión.

En tanto, desde la oposición advirtieron sobre la presencia de militantes libertarios y un clima de confrontación en el Congreso. Los distintos bloques políticos evaluaban la estrategia a seguir durante la presentación de Adorni.