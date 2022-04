Con una polémica defensa, la esposa del Pata Medina mantuvo un duro cruce en A24 por la interna sindical de la UOCRA

Según los dichos de la mujer, el Pata Medina "se encuentra privado ilegítimamente de su libertad. 4 años y 7 meses de detención sin la garantía de debido derecho de cualquier ciudadano, sea publico o anónimo. Nunca se respeto".

"Yo no me cruce con este personaje que es un asesino al igual que su hermano el "Negro" Tobar que esta en domiciliaria en Villa Elisa, no tiene una carrera sindical", apuntó sobre la otra facción sindicalista de la UOCRA.

En ese sentido, denunció: "Iván Tobar es amigo intimo de Martín Slobodian, secretario de seguridad de Ensenada, mano derecha de Mario Secco que hace la vista gorda y apaga las cámaras cuando estos generan hechos".

0000459437.jpg Fabiola García, esposa del exsindicalista. "Mi marido no es ningún asesino, ningún narcotraficante", sentenció.

"La causa donde lesionan a mi hija y a mi marido en el Hospital Italiano no prospero, no hay un solo detenido", afirmó Fabiola.

Luego el tono de la entrevista se puso más tenso cuando la mujer del "Pata" Medina reclamó: "Nosotros somos una familia que tiene un orden en la vida, no tenemos antecedentes de asesinato, no tenemos precedentes ni causas por droga".

En un tramo de la entrevista, Facundo Pastor le agradece haber dado su palabra y en un diálogo entrecortado le pregunta si lo escuchaba bien. "No se entiende nada porque estas gritando", dijo el periodista. Fabiola vociferó: "vos escúchame a mi, vos me querés cortar. Dejame hablar entonces".

Ante el altercado verbal, Pastor cerró: "No le quiero cortar, tengo un noticiero por delante de 3 horas, le dimos espacio a Tobar, le dimos espacio a Amílcar, sale usted, ¿qué quiere que le dedique todo el noticiero al tema?", a lo que Fabiola respondió: "Invítame al piso, no distorsiones la información".

fabiola garcia.jpg Fabiola García, esposa del exsindicalista.

Interna sindical: balearon a un trabajador de la UOCRA en una marcha en Ensenada

Un hombre fue herido de bala en la madrugada de este lunes cuando se aprestaba a formar parte de una marcha de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Ensenada. La marcha, convocada por el sector que responde a Iván Tobar iba a partir de Tolosa hacia la destilería de YPF para reclamar por puestos laborales.

Sin embargo, según informó 0221, apenas comenzaron a llegar los manifestantes a la sede de la UOCRA para formar parte de la marcha dos hombres en moto golpearon a uno de los trabajadores y balearon a otro en uno de los glúteos.

Embed

Desde el sector de Tobar no dudaron en vincular directamente al sector de Medina con el ataque. "Cuando estábamos llegando nos estaban esperando bajaron gente con chalecos y campera del 'Pata' y empezaron a agredir a los compañeros y tirar tiros", aseguraron.

"Estaban acá esperándonos y empezaron a los tiros y piedrazos", indicaron desde el el sector de Tobar. A uno de los manifestantes lo hirieron en el rostro con un piedrazo y a otro lo balearon en el glúteo derecho. Los dos heridos fueron derivados al Hospital Cestino en una ambulancia.

Antecedentes de violencia en la UOCRA

La semana pasada seguidores del exsindicalista “Pata” Medina atacaron en cinco obrados de La Plata. Al frente de los disturbios, las víctimas identificaron Braian Medina, nieto del exgremialista.

Asimismo, el lunes 11 de abril los ataques se registraron en tres obras que se desarrollan sobre la avenida 72 entre 12 y 14. "Dos de ellas sus dueños quieren irse de La Plata la única que sigue es la de ampliación del recorrido del Tren Universitario", señalaron las fuentes consultadas. Tras este hecho la empresa OCSA SA, que integra la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, presentó una de las denuncias penales.

uocra.jpg

El día martes 12 los desmanes continuaron en dos emprendimientos que se desarrollan en 505 y 131, y en 115 y 526 bis. Tras las agresiones del sector de la UOCRA que dice pertenecer al "Pata" Medina los trabajos se paralizaron.