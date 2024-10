Confirmaciones y sorpresas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Entre escritos, vistas y audiencias, el incidente de recusación podría dilatar la resolución de algunas medidas de prueba varias semanas. De hecho, el pedido de recusación del fiscal planteado por la defensa ingresó al sistema cuando ya había comenzado el fin de semana largo, por lo que se supone que los plazos comenzarán a correr a partir del lunes.

Es deducible que el fiscal González rechazará retirarse del caso, así que más allá de lo que resuelva el juez Julian Ercolini, el enfrentamiento de opiniones llevará a que la parte perjudicada apele, y la discusión se extenderá primero en la Cámara Federal, y luego en Casación.

La defensa recusó al fiscal porque entiende que existe “una desigualdad de armas” frente a la denunciante. La abogada Silvina Carreira advirtió que la fiscalía “cuenta con dos velocidades, una para despachar los escritos de la querella de manera veloz y expedita, y otra para despachar los escritos de la suscripta de manera lenta”.

Sin embargo, fuentes judiciales insistieron en que todo lo que hacen los abogados de Alberto Fernández parece destinado a ganar tiempo y alejar la fecha del eventual llamado a indagatoria.

Confirmaciones y sorpresas

Tal como anticipó hace una semana A24.com, la defensa de Alberto Fernández pidió el apartamiento de la causa del fiscal Ramiro González. Pero lo que en Tribunales nadie veía venir era que Fabiola Yánez se iba a negar a entregar el teléfono a la justicia para que se realice una copia forense en España, sobre todo porque es una de las pruebas fundamentales.

Por el lado de las confirmaciones, en el pedido de apartamiento del fiscal, la defensa opinó que existe riesgo de imparcialidad porque “se ha violentado flagrantemente el principio de igualdad de armas en variadas oportunidades”.

En el mismo escrito detallaron “la absoluta pérdida de confianza en quien representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, y en el criterio con que desarrolla su actividad en el mismo. A partir de allí, se acredita la afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad.” La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, mencionó que “entre la defensa y la acusación tanto pública como privada se ha erigido una relación absolutamente asimétrica”.

Puso como ejemplos varios hechos: la prohibición de participar en la audiencia testimonial de Yánez; la filtración a los medios de medidas antes de que se notifique a la defensa; la diferencia de criterios en relación a los testigos propuestos por Fernández; la exclusión de su participación y control en la extracción forense del teléfono que debería haber aportado la denunciante como prueba; y, el posible incumplimiento de deberes por mantener restricciones sobre Alberto Fernández en base a denuncias de hostigamiento de Yañez que serían falsas.

En cuanto a la decisión inesperada de Fabiola Yáñez de retener el celular, desde la fiscalía se dejó constancia de que el Ministerio Público Fiscal del Reino de España informó que la denunciante no se había presentado ni el día pactado ni el siguiente “pese a los distintos intentos realizados para que se lleve a cabo la medida requerida; y que con motivo de ello, se devolvería el exhorto internacional en ese estado”.

Mientras sucedía esto, la ex primera dama le envió una nota a Ramiro González explicando por qué decidió quedarse con el dispositivo. Según surge del expediente, en Comodoro Py recibieron un escrito de la querella donde pidió que solo se descargue la información referida al caso penal, lo que deja en claro que Yánez manifiesta su preocupación en relación con que trascienda el resto del contenido del teléfono.

La fiscalía reiteró que “el objeto de la medida de obtención de prueba tiene como único fin conocer los actos ilícitos denunciados en autos que se desprenden de las conversaciones mantenidas entre las partes”. En el mismo sentido, agregó que esperan que presente la prueba por los canales que considere adecuados, debido a que la vía diplomática se frustró ante la incomparecencia de Yánez.

La defensa de Alberto Fernández considera que “la Sra. Yáñez cuenta con custodia personal lo que impide cualquier tipo de agresión por parte de terceros, tanto a ella como a su familia”. A la vez indicó en letras mayúsculas: “ESTÁ DEFENSA QUIERE QUE ESE CELULAR SEA PERITADO DE UNA VEZ POR TODAS!”

El turno de Sofia Pacchi

El fiscal Ramiro González fijó audiencia para recibir declaración testimonial a Sofía Pacchi el próximo jueves 17 de octubre a las 10 hs. Pacchi es un ex asesora y amiga de Fabiola Yánez, que participó de la Fiesta de Olivos, y que en la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández aparece mencionada como el motivo de la pelea por la que el ex presidente terminó zamarreando y tomando del cuello a la ex primera dama.

La versión de Pacchi se viene postergando hace semanas a pedido de la testigo, y resta saber si el incidente de recusación planteado por los abogados de la defensa se convertirá o no en un nuevo fundamento para modificar la fecha.

Tanto Yánez como su ex amiga publicaron mensajes inquietantes en sus redes sociales. Por un lado, la ex primera dama expresó, sobre fondo negro, ”Tengo Miedo”, justo el día que se negó a entregar su celular a la justicia, argumentando que temía que se divulgue información no referida a la causa. En tanto, Sofia Pacchi horas más tarde posteó “Yo más”.

Lo cierto es que cuando la justicia logre tomarle testimonio apuntará a preguntar sobre qué vio y que escuchó en relación con los hechos denunciados.

Asimismo, tomará en cuenta los dichos de otro de los testigos, Daniel Rodríguez, quien aseguró en la causa que era un "rumor extendido" en Olivos el supuesto romance entre Pacchi y el ex presidente, aunque nunca los vió.

En este sentido, Sofia Pacchi difundió un comunicado asegurando que jamás hubo un “vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”.