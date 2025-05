Eugenia rompió en llanto al disculparse con Luz en Gran Hermano 2024: "Estoy mal, hiero a la gente"

En la habitación, Ruiz rompió en llanto y expresó: "Te quiero pedir disculpas, de corazón, por haberte dicho que nadie te quiere".

"Yo esto ya lo hecho con otras personas y le he dicho lo mismo 'a vos nadie te quiere'. Y si tienes razón, yo estoy mal, estoy para el pingo y hiero", reconoció Eugenia muy afectada.

"Te quiero pedir disculpas", le repitió la participante con la voz entrecortada.

Embed

Escandaloso cruce con golpes bajos en Gran Hermano entre Eugenia y Luz: "Sos más oscura"

Cuando la actual edición de Gran Hermano (Telefe) ya ingresó en la recta final de la competencia, las peleas y enfrentamientos entre los participantes están a la orden del día. Es así que el picante cruce que mantuvieron Eugenia Ruiz y Luz Tito esta semana no pasó desapercibido.

Todo empezó cuando la santiagueña volvió a la casa tras acompañar a Ulises en el beneficio obtenido al ganar el liderazgo de la semana, en el que vieron todas las nominaciones. Allí Eugenia arremetió picante contra la jujeña, donde lo menos que le dijo fue que no tenía amigos, que nadie la quería y que era "oscura".

“De Luz no tenés nada, sos más oscura”, disparó vehemente Ruiz a lo que Luz reaccionó respondiéndole que se estaba comiendo el personaje. “¿Qué personaje? Yo soy persona, vos sos un personaje”, no dudó en retrucar entonces la médica.

Y acto seguido, arremetió con sus agravios: “¿Sabés qué, Luz? No valés ni acá. Yo tengo gente que me quiere y me valora. No sé cuánta gente tenés vos que te quiera”, al tiempo que la jujeña intentando mantener la calma aseguró: “Muchas, las que me importan en realidad”.

Embed

Fue allí cuando Eugenia Ruiz empezó a gritar descontrolada: “¿Quién? Tu mamá y nadie más. Dale, andá corriendo, mostrá tu calaña. No tenés nada que ver con el Pestañas. Lamentablemente, mi amistad con él se va a romper por tu culpa. Ojalá sea inteligente y sepa separar: que tenga una amistad conmigo y un noviazgo con vos. Yo le dije clarito: ‘Luz me aburre’. Sos de lo último, Luz”.

Así las cosas, si bien al día siguiente Eugenia se disculpó con su compañera argumentando que había tomado "un poco de más", lo cierto es que en la noche del viernes durante la fiesta patria de la nada Ruiz volvió a picantear a la integrante del tridente.

Lo cierto es que cuando Tato retomó el tema en tono de broma para improvisar mientras jugaban a ser payadores, nuevamente Eugenia desató su furia.

“Aro, aro, aro… Eugenia dijo que Luz la tenía guardadilla, pero la que la tenía guardadilla era Euge, cuando dijo que ella no tenía amiguillas”, rimó el uruguayo. Lejos de tomárselo con humor, la santiagueña empezó a gritar mientras Devi le hacía señas para que se apaciguara, por lo que Santiago no dudó en aclararle que era "un juego", al verla tan fuera de sus casillas.